Набиуллина: нынешние проблемы в банковской сфере РФ не несут системного риска

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Точечные проблемы в банковской сфере РФ не несут рисков для системы в целом. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"В целом в банковской системе есть проблемы, иначе мы бы не проводили политику оздоровления и вывода с рынка хронически неустойчивых банков с большим объемом проблемных активов. Мы эту политику проводим, надеемся на ее завершение. Процесс этот должен быть конечным. Но эта проблема не представляет какого-то системного риска", - сказала она.
За последний месяц ЦБ объявил о санации через Фонд консолидации банковского сектора двух крупных частных банков - "ФК Открытие" и Бинбанка. А в июле лицензия была отозвана у банка из топ-30 - "Югра". В случае с "ФК Открытие" и "Югры" ЦБ говорил о том, что значительная часть кредитного портфеля этих банков шла на финансирование бизнеса собственников.