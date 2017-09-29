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Минфин предложил включить криптовалюты в стратегию по повышению финансовой грамотности

Экономика и бизнес
29 сентября, 9:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Антон Силуанов отметил, что ведомство видит больше рисков, чем рекомендаций по инвестированию в такого рода инструменты

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ предлагает включить криптовалюты в стратегию по повышению финансовой грамотности населения до 2023 года. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

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"Мы сейчас видим здесь больше рисков, чем рекомендаций по инвестированию в такого рода инструменты, поэтому объяснение возможных последствий вложения в нерегулируемые, малопрогнозируемые инструменты будет одним из вопросов финансовой грамотности, с которой мы будем выступать за период текущего года и до 2023 года", - сообщил он.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годов.

В России статус криптовалют законодательно не урегулирован.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что механизм использования криптовалют "имеет признаки пирамиды" и ЦБ выступает против регулирования их как денежных средств. Однако, регулятор намерен изучать вопрос использования криптовалют.

Минфин России в свою очередь предлагал разрешить операции с биткоинами только на бирже и только квалифицированным инвесторам.

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Персоны
Силуанов, Антон Германович Медведев, Дмитрий Анатольевич Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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