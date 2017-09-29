Минфин предложил включить криптовалюты в стратегию по повышению финансовой грамотности

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ предлагает включить криптовалюты в стратегию по повышению финансовой грамотности населения до 2023 года. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Мы сейчас видим здесь больше рисков, чем рекомендаций по инвестированию в такого рода инструменты, поэтому объяснение возможных последствий вложения в нерегулируемые, малопрогнозируемые инструменты будет одним из вопросов финансовой грамотности, с которой мы будем выступать за период текущего года и до 2023 года", - сообщил он.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годов.
В России статус криптовалют законодательно не урегулирован.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что механизм использования криптовалют "имеет признаки пирамиды" и ЦБ выступает против регулирования их как денежных средств. Однако, регулятор намерен изучать вопрос использования криптовалют.
Минфин России в свою очередь предлагал разрешить операции с биткоинами только на бирже и только квалифицированным инвесторам.