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Проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. поступил в Госдуму

Экономика и бизнес
29 сентября, 10:44 UTC+3 МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Спикер ГД Вячеслав Володин добавил, что в ходе обсуждения документа в парламенте, в частности, будет очень важно взаимодействие с министром финансов

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. поступил в пятницу в Госдуму. Об этом сообщил на пленарном заседании спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Мы с вами сегодня получили проект бюджета от правительства РФ и приступаем к его обсуждению. В рамках обсуждения бюджета нам, конечно, очень важен разговор с министром финансов РФ и заместителем [председателя] правительства РФ по вопросу межбюджетных отношений", - сказал он.

Как ранее сообщал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов и пакет сопутствующих бюджетных законопроектов будут внесены в Госдуму до 29 сентября. Эти документы были в целом одобрены на заседании правительства 18 сентября. Согласно проекту, основными направлениями расходов федерального бюджета РФ в 2018-2020 годах станут социальная сфера, оборона и поддержка национальной экономики. По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, бюджет на этот период сосредоточен на двух главных задачах - стимулировании роста экономики и инвестиций, а также обеспечении всех социальных обязательств государства.

Общие параметры расходов бюджета в 2018-2019 годах увеличены по сравнению с теми, что были предусмотрены в законе о бюджете на 2017-2019 годы - на 300 млрд руб. в 2018 году и на 200 млрд руб. в 2019-м. Прогнозируемый дефицит федерального бюджета в 2018 году составит 1,33 трлн руб. при доходах в 15,18 трлн руб. и расходах в 16,51 трлн. При этом дефицит бюджета РФ в 2019 году ожидается в размере 867,01 млрд руб., а в 2020 году - 960,32 млрд руб. Общий объем доходов федерального бюджета в 2019 и 2020 годах составит 15,55 трлн руб. и 16,28 трлн руб., расходов - 16,42 трлн руб. и 17,24 трлн руб. соответственно.

Расходы Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование дефицита федерального бюджета в 2018 году планируются на уровне 1,114 трлн руб.

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