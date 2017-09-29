"Мегафон" установил новый ориентир на рынке корпоративных облигаций

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. "Мегафон" разместил пятилетние облигации на 15 млрд рублей под 7,85% годовых, сообщил ТАСС первый вице-президент Газпромбанка (один из организаторов выпуска) Денис Шулаков.

"Вчера рекорд на нашем рынке показал "Мегафон". Купон 7,85% на пятилетнем горизонте - это самый узких спрэд к суверенной кривой облигаций федерального займа (40 базисных пунктов). После кризиса 2014 года по такой ставке еще никто из корпоративных заемщиков не занимал", - заявил он.

"Создан новый ориентир на рынке корпоративных облигаций, и вновь, как в мае 2016 года (тогда была пробита ставка купона в 10%) это сделал "Мегафон", - добавил Шулаков.

По его словам, помимо банков - организаторов еще порядка 10 инвесторов из числа банков, фондовых управляющих и страховых компаний купили облигации компании.

"Мегафон" начал сбор заявок на облигации 28 сентября. Ориентир доходности составлял 7,85-8%.