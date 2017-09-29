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Российско-китайский самолет назвали CR929

Экономика и бизнес
29 сентября, 11:02 UTC+3 ШАНХАЙ ШАНХАЙ, 29 сентября,/ТАСС

Буквы C и R в названии самолета обозначают соответственно China и Russia

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ШАНХАЙ, 29 сентября,/ТАСС/. Семейство российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета официально назвали CR929, передает корреспондент ТАСС с церемонии присвоения названия. Буквы C и R в названии самолета обозначают соответственно China и Russia.

"Название семейства самолетов - CR929. Базовая версия широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета будет обозначаться как CR929-600, младшая версия - CR929-500, а старшая версия - CR929-700", - говорится в сообщении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Проект создания такого лайнера существует с 2014 года, когда российская и китайская стороны подписали соответствующий меморандум. Известно, что разрабатываться самолет будет в России, а собираться в Китае. Выполнять функцию оператора программы будет российско-китайское совместное предприятие China-Russia Commercial Aircraft International Corporation (CRAIC). В пятницу также был презентован логотип CRAIC, он будет размещен на всех ливреях CR929.

Планируется, что самолет выйдет на рынок в 2025-2027 годах. Параметры самолета до конца неизвестны. Планировалось, что самолет будет оснащаться двигателями ПД-35, но на первом этапе планируется установка британского Rolls-Royce или американского General Electric.

Стоимость разработки самолета составит $13 млрд, финансирование будет вестись на паритетных началах. Как сообщалось ранее, Минпромторг РФ направил в правительство заявку на финансирование разработки самолета в размере 3,9 млрд рублей в 2018 году.

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