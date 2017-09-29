Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Бурятии открылся первый мост, построенный на средства системы "Платон"

Экономика и бизнес
29 сентября, 11:39 UTC+3 САНАГА Бурятия/ 29, сентября. /ТАСС

В строительство моста длиной 130 м вложили порядка 94 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНАГА /Республика Бурятия/, 29 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия моста через реку Цакирка прошла в Закаменском районе Бурятии, это первый в регионе мост, построенный на средства, собранные системой "Платон", передает корреспондент ТАСС.

Новый мост появился на месте аварийного деревянного моста, построенного в 1976 году.

"Это первый объект в республике, возведенный по системе "Платон", и социально очень важный, так как без него люди были буквально отрезанными от внешнего мира. Общая стоимость моста - порядка 94 млн рублей. Это федеральные средства, средства Дорожного фонда Бурятии и бюджета Закаменского района", - сказал журналистам на церемонии открытия министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Сергей Козлов.

Длина железобетонного мостового сооружения - около 130 м, оно обеспечивает транспортную связь с административным центром - городом Закаменском - для 2,7 тыс. жителей сел Утата и Далахай. Старый мост в 2013 году был признан аварийным, степень его изношенности составляла 70-80%. При строительстве нового моста применялись современные технологии, власти обещают, что он прослужит 40 лет.

По словам Козлова, в ближайшее время в Бурятии будет сдан еще один мост, попавший в программу финансирования на средства, собранные системой "Платон". "Объект находится в Кяхтинском районе, через протоку реки Селенга", - сказал министр, добавив, что всего на два мостовых сооружения в Бурятии из федерального бюджета по системе "Платон" в 2017 году направлено 60 млн рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин объявил дисциплинарное взыскание главе Минтранса
2
В Москве установили дорожные знаки в виде флажков, которые сэкономят место на узких улицах
3
ФСБ задержала в Крыму двух граждан РФ по подозрению в шпионаже в пользу Украины
4
Задержанный за шпионаж военнослужащий признался в передаче информации украинской разведке
5
Алексей Навальный задержан в Москве
6
Дисциплинарные взыскания высокопоставленным чиновникам в РФ. Досье
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама