В Бурятии открылся первый мост, построенный на средства системы "Платон"

САНАГА /Республика Бурятия/, 29 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия моста через реку Цакирка прошла в Закаменском районе Бурятии, это первый в регионе мост, построенный на средства, собранные системой "Платон", передает корреспондент ТАСС.

Новый мост появился на месте аварийного деревянного моста, построенного в 1976 году.

"Это первый объект в республике, возведенный по системе "Платон", и социально очень важный, так как без него люди были буквально отрезанными от внешнего мира. Общая стоимость моста - порядка 94 млн рублей. Это федеральные средства, средства Дорожного фонда Бурятии и бюджета Закаменского района", - сказал журналистам на церемонии открытия министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Сергей Козлов.

Длина железобетонного мостового сооружения - около 130 м, оно обеспечивает транспортную связь с административным центром - городом Закаменском - для 2,7 тыс. жителей сел Утата и Далахай. Старый мост в 2013 году был признан аварийным, степень его изношенности составляла 70-80%. При строительстве нового моста применялись современные технологии, власти обещают, что он прослужит 40 лет.

По словам Козлова, в ближайшее время в Бурятии будет сдан еще один мост, попавший в программу финансирования на средства, собранные системой "Платон". "Объект находится в Кяхтинском районе, через протоку реки Селенга", - сказал министр, добавив, что всего на два мостовых сооружения в Бурятии из федерального бюджета по системе "Платон" в 2017 году направлено 60 млн рублей.