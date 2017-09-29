Минфин обеспокоен сокращением инвестиционного банковского сегмента в России

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Замминистра финансов Алексей Моисеев выражает обеспокоенность в связи с тенденцией по сокращению инвестиционного банковского сегмента в России. Об этом он заявил журналистам.
"У нас за последние не менее девяти лет происходит сжимание инвестиционного банковского сегмента и, если на этом рынке было 50 игроков 10 лет назад, то сейчас на нем осталось пять, не больше. Я обеспокоен тем, что этот сегмент сжимается", - сказал Моисеев.
В кризис 2014 года и во время последующего введения санкций Запада свое присутствие в России также стали сокращать многие иностранные инвестбанки.