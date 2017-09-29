ЦБ намерен вернуть значительную часть средств на санацию Бинбанка и "ФК Открытие"

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. ЦБ рассчитывает вернуть значительную часть средств, которые будут затрачены на санацию Бинбанка и "ФК Открытие". Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы собираемся банки продавать и значительную часть этих денег вернуть. Это не подарок, мы входим в собственность", - сказала она.
Она также заявила, что ЦБнамерен привлечь максимальное число независимых директоров в управляющие органы Бинбанка и "ФК Открытие". По ее словам, наиболее вероятным вариантом продажи Бинбанка и "ФК Открытие" является публичное размещение акций на бирже.
Глава регулятора также отметила, что ситуация в "ФК Открытие" со средствами клиентов близка к нормализации, в Бинбанке также вскоре нормализуется.
Набиуллина считает, что субсидиарная ответственность должна вводиться для влияющих на принятие управленческих решений собственников санируемых банков.