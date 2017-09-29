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ЦБ намерен вернуть значительную часть средств на санацию Бинбанка и "ФК Открытие"

Экономика и бизнес
29 сентября, 11:45 дата обновления: 29 сентября, 11:56 UTC+3

Глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что наиболее вероятным вариантом продажи Бинбанка и "ФК Открытие" является публичное размещение акций на бирже

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. ЦБ рассчитывает вернуть значительную часть средств, которые будут затрачены на санацию Бинбанка и "ФК Открытие". Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы собираемся банки продавать и значительную часть этих денег вернуть. Это не подарок, мы входим в собственность", - сказала она.

Она также заявила, что ЦБнамерен привлечь максимальное число независимых директоров в управляющие органы Бинбанка и "ФК Открытие". По ее словам, наиболее вероятным вариантом продажи Бинбанка и "ФК Открытие" является публичное размещение акций на бирже.

Глава регулятора также отметила, что ситуация в "ФК Открытие" со средствами клиентов близка к нормализации, в Бинбанке также вскоре нормализуется.

Набиуллина считает, что субсидиарная ответственность должна вводиться для влияющих на принятие управленческих решений собственников санируемых банков.

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Темы
Ситуация вокруг Бинбанка Санация на финансовом рынке Ситуация вокруг банка "Открытие"
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Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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