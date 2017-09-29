Отбор поставщиков комплектующих для самолета CR929 начнется в 2017 году

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ШАНХАЙ, 29 сентября,/ТАСС/. Отбор поставщиков для российско-китайского самолета, которому присвоили официальное название CR929, начнется в этом году. Об этом журналистам сообщил президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.
"Да, - сказал он на вопрос о том, начнется ли отбор поставщиков уже в этом году. - Начнется на этапе прохождения вторых ворот. [Процедура займет] полтора года где-то".