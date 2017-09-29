В Госдуму внесен проект закона о повышении МРОТ до прожиточного минимума

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума трудоспособного населения. Соответствующий документ размещен на официальном сайте нижней палаты парламента.
Законопроект Минтруда предполагает установить с 1 января 2018 года МРОТ в размере 9,489 тыс. рублей - это 85% от прожиточного минимума за II квартал 2017 года, а с января 2019 года - довести МРОТ до 100% прожиточного минимума.
Суммарные расходы в бюджетной сфере на повышение МРОТ составят в 2018 году 26,2 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - 7,2 млрд рублей. В 2019 году - 43,9 млрд, в том числе из федерального бюджета - 12 млрд рублей.