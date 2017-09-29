Бабич: регионы ПФО сократили бюджетные инвестиции в развитие экономики

ПЕНЗА, 29 сентября. /ТАСС/. Регионы Приволжского федерального округа в последние несколько лет сокращают инвестиционные расходы в общем объеме бюджетных расходов. Это происходит в связи с повышением расходов на первоочередные социальные нужны, сообщил полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич во время совета с губернаторами ПФО в Пензе в пятницу.

"С учетом высокого удельного веса социально значимых первоочередных расходов (в среднем в нашем бюджете это до 86% всех расходов), объем оставшихся бюджетных средств ограничен для надлежащего развития территорий. Удельный вес инвестиционных расходов в среднем по округу за последние пять лет составляет не более 10% от общего объема расходов в бюджете. Но в отдельных регионах наблюдается снижение", - сказал Бабич.

По его словам, Марий Эл сократила долю инвестиционных расходов с 12,8% в 2014 году до 8,9% в 2017 году. В Татарстане произошло сокращение с 12,4% до 6,6%, в Удмуртии - с 10% до 6,9%.

"Ситуацию осложняет то, что отдельные изменения федерального законодательства и принимаемые на федеральном уровне решения приводят к значительному увеличению [социальных] расходных обязательств регионов. Вместе с тем, такие решения необходимы для повышения уровня и качества жизни граждан", - отметил Бабич.