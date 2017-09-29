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Набиуллина: ЧМ-2018 может благоприятно сказаться на снижении инфляции в РФ

Экономика и бизнес
29 сентября, 11:54 UTC+3
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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Проведение Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году может благоприятно сказаться на снижении инфляции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в эфире телеканала "Россия 24".

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Темы
ЧМ-2018 по футболу
Персоны
Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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