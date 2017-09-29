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Слюсарь: конкретных сроков по получению разрешения от США на поставку SSJ-100 в Иран нет

Экономика и бизнес
29 сентября, 12:56 дата обновления: 29 сентября, 13:29 UTC+3

России нужно разрешение, так как в SSJ-100 используются американские комплектующие, отметил президент Объединенной авиастроительной корпорации

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ШАНХАЙ, 29 сентября. /ТАСС/. Конкретных сроков по получению разрешения от США на поставку российских самолетов SSJ-100 в Иран нет. Об этом журналистам сообщил президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

России нужно разрешение Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC) , чтобы поставить самолеты в Иран, так как в SSJ-100 используются американские комплектующие.

"Мы подали все заявки,- сказал он. - Там нет нормативных сроков. Процедура получения разрешения от министерства финансов через агентство OFAC не регламентирована с точки зрения сроков. В этом смысле нам ничего обещать не могут, а мы не можем требовать", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что соответствующая заявка была направлена в августе 2017 года. Ранее Александр Новак, сопредседатель российско-иранской межправкомиссии сообщил, что речь может идти о поставках в Иран до 12 SSJ-100.

 

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