В Петербурге могут запретить продажу алкоголя в магазинах, расположенных в жилых домах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Проект поправок в городской закон "Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции" внесен в пятницу в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Он предполагает существенные ограничения на розничную продажу алкогольных напитков в магазинах, расположенных в многоквартирных жилых домах, сообщили ТАСС в аппарате городского парламента.

"Комитет по законодательству Заксобрания Петербурга, который выступает автором инициативы, сегодня утром одобрил проект поправок. Он внесен для рассмотрения городским парламентом", - сказал собеседник агентства.

В случае принятия запрет коснется магазинов, расположенных в жилых зданиях, если они соседствуют с подъездами дома. При этом ограничения не будут распространяться на заведения общественного питания. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен в первом чтении в течение одного - двух месяцев после проведения оценки регулирующего воздействия.

Кроме того, авторы инициативы намерены установить минимальный радиус от подъезда, в котором нельзя будет торговать алкоголем. "Цель законопроекта заключается не в ограничении продажи алкоголя, а в том, чтобы сделать ее более цивилизованной, чтобы жители многоквартирных домов не страдали от такого соседства с магазинами. Потому что каждый такой магазин - это точка притяжения любителей выпить. Мы неоднократно получали жалобы жителей на шум, драки и откровенно криминальное поведение", - сказал председатель комитета по законодательству Денис Четырбок, представляя проект поправок.

В настоящее время в Петербурге действует запрет на продажу алкоголя в магазинах в ночные и утренние часы, с 22:00 мск до 11:00 мск, он не касается баров, ресторанов и кафе.