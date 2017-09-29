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Дефицит федерального бюджета РФ в 2018 году составит 1,271 трлн руб.

Экономика и бизнес
29 сентября, 12:10 UTC+3 МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Ранее показатель прогнозировался на уровне 1,33 трлн руб.

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство скорректировало дефицит федерального бюджета в 2018 году в сторону уменьшения, он составит 1,271 трлн руб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

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Дефицит бюджета в 2019 году составит 819,1 млрд руб., в 2020 году - 869,9 млрд руб.

Доходы федерального бюджета в 2018 году составят 15,257 трлн руб., в 2019 году - 15,554 трлн руб., в 2020 году - 16,285 трлн руб. Расходы в 2018 году - 16,529 трлн руб., в 2019 году - 16,373 трлн руб., в 2020 году - 17,155 трлн руб.

Ранее в проекте бюджета на 2018-2020 гг., опубликованном на официальном сайте нормативных и правовых актов, дефицит федерального бюджета в 2018 году прогнозировался на уровне 1,33 трлн руб. при доходах в 15,18 трлн руб. и расходах в 16,51 трлн руб. При этом дефицит бюджета РФ в 2019 году ожидался в размере 867,01 млрд руб., а в 2020 году - 960,32 млрд руб.

Общий объем доходов федерального бюджета в 2019 и 2020 годах предполагался на уровне 15,55 трлн руб. и 16,28 трлн руб., расходы - 16,42 трлн руб. и 17,24 трлн руб. соответственно.

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