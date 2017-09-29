Соколов поручил резервировать для пассажиров "ВИМ-Авиа" места на рейсах S7 и "Аэрофлота"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Глава Минтранса РФ Максим Соколов поручил резервировать блоки кресел на рейсах S7 и "Аэрофлота" для пассажиров "ВИМ-Авиа", концентрировать борты на турецком направлении, говорится в сообщении министерства по итогам заседания штаба по ситуации с "ВИМ-Авиа".

"Принято решение о подсадке пассажиров на свободные места авиакомпаний "Аэрофлот" и S7. Министр дал соответствующие поручение резервировать блоки кресел для пассажиров "ВИМ-Авиа" при сокращении ими сетки региональных полетов для концентрации бортов на турецком направлении", - говорится в сообщении.

По словам Соколова, вывоз туристов из Антальи продолжает оставаться главным приоритетом. Для этих целей будут задействованы шесть рейсов бортами "ВИМ-Авиа" и два борта сторонних компаний.

Согласно информации Минтранса, всего за сутки 28 сентября перевезено почти 4 тыс. клиентов "ВИМ-Авиа". Более 2 тыс. перевезено бортами самой авиакомпании, 1,25 тыс. - другими российскими авиакомпании, 548 пассажиров - иностранными авиаперевозчиками.

На 29 сентября запланировано 36 рейсов "ВИМ-Авиа": 22 регулярных и 14 чартерных. Из них 16 - это внутренние регулярные рейсы, шесть - международные регулярные и 14 - международные чартеры.

Ранее сообщалось, что правительство России выделило Росавиации 98 млн руб. на обслуживание воздушных судов "ВИМ-Авиа", в том числе на оплату горючего и услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов.