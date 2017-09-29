Соколов поручил резервировать для пассажиров "ВИМ-Авиа" места на рейсах S7 и "Аэрофлота"

Исследование: вымирание биологических видов угрожает пищевым ресурсам человечестваСоциальная ответственность 29 сентября, 13:22
Садовничий: выборы президента РАН стали поворотным событием в жизни академииНаука 29 сентября, 13:17
Сорокин: "Мордовия-Арена" не имеет отставаний по срокам строительстваСпорт 29 сентября, 13:17
Доставка ямальского СПГ по Севморпути в Китай в 1,5 раза быстрее, чем по суэцкому маршрутуТранспорт 29 сентября, 13:08
Службы по уходу за больными Великобритании призвали в профессию мужчинСоциальная ответственность 29 сентября, 12:58
Алыпов покинул Федерацию лыжных гонок Свердловской области из-за возникших противоречийСпорт 29 сентября, 12:57
Около 60 iPhone 8 раскуплено в ГУМе за часОбщество 29 сентября, 12:52
Ученые: предки современного человека жили на 150 тыс. лет раньше, чем предполагалосьНаука 29 сентября, 12:46
Прогноз на выходные: на Дальнем Востоке циклон, в Петербурге бабье летоВ стране 29 сентября, 12:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Глава Минтранса РФ Максим Соколов поручил резервировать блоки кресел на рейсах S7 и "Аэрофлота" для пассажиров "ВИМ-Авиа", концентрировать борты на турецком направлении, говорится в сообщении министерства по итогам заседания штаба по ситуации с "ВИМ-Авиа".
"Принято решение о подсадке пассажиров на свободные места авиакомпаний "Аэрофлот" и S7. Министр дал соответствующие поручение резервировать блоки кресел для пассажиров "ВИМ-Авиа" при сокращении ими сетки региональных полетов для концентрации бортов на турецком направлении", - говорится в сообщении.
По словам Соколова, вывоз туристов из Антальи продолжает оставаться главным приоритетом. Для этих целей будут задействованы шесть рейсов бортами "ВИМ-Авиа" и два борта сторонних компаний.
Согласно информации Минтранса, всего за сутки 28 сентября перевезено почти 4 тыс. клиентов "ВИМ-Авиа". Более 2 тыс. перевезено бортами самой авиакомпании, 1,25 тыс. - другими российскими авиакомпании, 548 пассажиров - иностранными авиаперевозчиками.
На 29 сентября запланировано 36 рейсов "ВИМ-Авиа": 22 регулярных и 14 чартерных. Из них 16 - это внутренние регулярные рейсы, шесть - международные регулярные и 14 - международные чартеры.
Ранее сообщалось, что правительство России выделило Росавиации 98 млн руб. на обслуживание воздушных судов "ВИМ-Авиа", в том числе на оплату горючего и услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов.