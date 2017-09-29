Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Соколов поручил резервировать для пассажиров "ВИМ-Авиа" места на рейсах S7 и "Аэрофлота"

Экономика и бизнес
29 сентября, 12:20 дата обновления: 29 сентября, 12:36 UTC+3

Кроме того, глава Минтранса поручил концентрировать борты на турецком направлении

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр транспорта РФ Максим Соколов

Министр транспорта РФ Максим Соколов

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Глава Минтранса РФ Максим Соколов поручил резервировать блоки кресел на рейсах S7 и "Аэрофлота" для пассажиров "ВИМ-Авиа", концентрировать борты на турецком направлении, говорится в сообщении министерства по итогам заседания штаба по ситуации с "ВИМ-Авиа".

Смотрите также

Что происходит с авиакомпанией "ВИМ-Авиа"

Путин объявил дисциплинарное взыскание главе Минтранса

СК задержал генерального директора и главного бухгалтера "ВИМ-Авиа"

"Принято решение о подсадке пассажиров на свободные места авиакомпаний "Аэрофлот" и S7. Министр дал соответствующие поручение резервировать блоки кресел для пассажиров "ВИМ-Авиа" при сокращении ими сетки региональных полетов для концентрации бортов на турецком направлении", - говорится в сообщении.

По словам Соколова, вывоз туристов из Антальи продолжает оставаться главным приоритетом. Для этих целей будут задействованы шесть рейсов бортами "ВИМ-Авиа" и два борта сторонних компаний.

Согласно информации Минтранса, всего за сутки 28 сентября перевезено почти 4 тыс. клиентов "ВИМ-Авиа". Более 2 тыс. перевезено бортами самой авиакомпании, 1,25 тыс. - другими российскими авиакомпании, 548 пассажиров - иностранными авиаперевозчиками.

На 29 сентября запланировано 36 рейсов "ВИМ-Авиа": 22 регулярных и 14 чартерных. Из них 16 - это внутренние регулярные рейсы, шесть - международные регулярные и 14 - международные чартеры.

Ранее сообщалось, что правительство России выделило Росавиации 98 млн руб. на обслуживание воздушных судов "ВИМ-Авиа", в том числе на оплату горючего и услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг "ВИМ-Авиа"
Страны
Россия
Персоны
Соколов, Максим Юрьевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержанный за шпионаж военнослужащий признался в передаче информации украинской разведке
2
Путин объявил дисциплинарное взыскание главе Минтранса
3
Турция перевела России аванс за системы С-400
4
Дисциплинарные взыскания высокопоставленным чиновникам в РФ. Досье
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
Посмотревшие "Матильду" депутаты заявили, что стали лучше относиться к Николаю II
7
ФСБ задержала в Крыму двух граждан РФ по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама