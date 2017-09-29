К вывозу пассажиров "ВИМ-Авиа" из Антальи подключится специальный летный отряд "Россия"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Специальный летный отряд (СЛО) "Россия" подключится к вывозу пассажиров "ВИМ-Авиа" из Антальи, сообщил ТАСС советник главы Росавиации Сергей Извольский.

"К вывозу пассажиров из Антальи подключится сегодня СЛО "Россия", - сказал он.

Специальный летный отряд "Россия" обеспечивает перевозку воздушным транспортом первых должностных лиц России, среди которых - президент, премьер-министр, главы Совета Федерации и Госдумы, председатель Конституционного суда, Генпрокурор, глава Следственного комитета.

Также к перевозке пассажиров "ВИМ-Авиа" подключились S7, "Аэрофлот" и другие компании. "Что касается полетов из Антальи, сегодня туда будут летать и "ВИМ-Авиа" (туда пустые борты, обратно - загруженные - прим. ТАСС), также вывозят пассажиров из Антальи "Уральские авиалинии", Royal Flight, Azur Air. "Уральцы" еще вывозят людей из Барселоны, ЕllinAir - из Салоников, турецкая Global Atlas - из Антальи в Самару планируется сегодня", - рассказал Извольский.