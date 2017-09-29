Бабич: регионы ПФО сэкономят 87 млрд рублей на реструктуризации бюджетных кредитов

ПЕНЗА, 29 сентября. /ТАСС/. Регионы Приволжского федерального округа (ПФО) в 2018-2019 годах сэкономят более 87 млрд рублей в связи с реструктуризацией бюджетных кредитов. Об этом сообщил в пятницу полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич на встрече с губернаторами округа в Пензе.

"По единому округу [ПФО] эффект от реструктуризации кредитов только в 2018-2019 годах составит более 87 млрд рублей - от 300 млн рублей в республике Марий Эл до 10-12,5 млрд в Мордовии, Кировской, Нижегородской, Саратовской областях. Стимулом станет и возможность рассрочки до 2029 года", - сказал Бабич.

Ранее ТАСС сообщал, что объем программы реструктуризации бюджетных кредитов регионам РФ составит 730 млрд рублей. В ней примут участие более 79 субъектов.

Параметры программы будут внесены в проект бюджета на 2018 год. Как отметил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, без этой программы регионам пришлось бы заплатить по бюджетным кредитам в 2018-2019 годах 428 млрд рублей, однако в результате реструктуризации они заплатят лишь 10%, а оставшиеся средства останутся в их распоряжении. Дополнительные льготы будут предоставлены регионам, которые обеспечат за первые два года рост собственного налогового потенциала выше уровня инфляции.