Бабич: регионы ПФО сэкономят 87 млрд рублей на реструктуризации бюджетных кредитов

Исследование: вымирание биологических видов угрожает пищевым ресурсам человечестваСоциальная ответственность 29 сентября, 13:22
Садовничий: выборы президента РАН стали поворотным событием в жизни академииНаука 29 сентября, 13:17
Сорокин: "Мордовия-Арена" не имеет отставаний по срокам строительстваСпорт 29 сентября, 13:17
Доставка ямальского СПГ по Севморпути в Китай в 1,5 раза быстрее, чем по суэцкому маршрутуТранспорт 29 сентября, 13:08
Службы по уходу за больными Великобритании призвали в профессию мужчинСоциальная ответственность 29 сентября, 12:58
Алыпов покинул Федерацию лыжных гонок Свердловской области из-за возникших противоречийСпорт 29 сентября, 12:57
Около 60 iPhone 8 раскуплено в ГУМе за часОбщество 29 сентября, 12:52
Ученые: предки современного человека жили на 150 тыс. лет раньше, чем предполагалосьНаука 29 сентября, 12:46
Прогноз на выходные: на Дальнем Востоке циклон, в Петербурге бабье летоВ стране 29 сентября, 12:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕНЗА, 29 сентября. /ТАСС/. Регионы Приволжского федерального округа (ПФО) в 2018-2019 годах сэкономят более 87 млрд рублей в связи с реструктуризацией бюджетных кредитов. Об этом сообщил в пятницу полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич на встрече с губернаторами округа в Пензе.
"По единому округу [ПФО] эффект от реструктуризации кредитов только в 2018-2019 годах составит более 87 млрд рублей - от 300 млн рублей в республике Марий Эл до 10-12,5 млрд в Мордовии, Кировской, Нижегородской, Саратовской областях. Стимулом станет и возможность рассрочки до 2029 года", - сказал Бабич.
Ранее ТАСС сообщал, что объем программы реструктуризации бюджетных кредитов регионам РФ составит 730 млрд рублей. В ней примут участие более 79 субъектов.
Параметры программы будут внесены в проект бюджета на 2018 год. Как отметил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, без этой программы регионам пришлось бы заплатить по бюджетным кредитам в 2018-2019 годах 428 млрд рублей, однако в результате реструктуризации они заплатят лишь 10%, а оставшиеся средства останутся в их распоряжении. Дополнительные льготы будут предоставлены регионам, которые обеспечат за первые два года рост собственного налогового потенциала выше уровня инфляции.