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Бабич: регионы ПФО сэкономят 87 млрд рублей на реструктуризации бюджетных кредитов

Экономика и бизнес
29 сентября, 12:33 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 29, сентября. /ТАСС

Полпред президента заявил, что стимулом для регионов "станет возможность рассрочки до 2029 года"

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ПЕНЗА, 29 сентября. /ТАСС/. Регионы Приволжского федерального округа (ПФО) в 2018-2019 годах сэкономят более 87 млрд рублей в связи с реструктуризацией бюджетных кредитов. Об этом сообщил в пятницу полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич на встрече с губернаторами округа в Пензе.

"По единому округу [ПФО] эффект от реструктуризации кредитов только в 2018-2019 годах составит более 87 млрд рублей - от 300 млн рублей в республике Марий Эл до 10-12,5 млрд в Мордовии, Кировской, Нижегородской, Саратовской областях. Стимулом станет и возможность рассрочки до 2029 года", - сказал Бабич.

Ранее ТАСС сообщал, что объем программы реструктуризации бюджетных кредитов регионам РФ составит 730 млрд рублей. В ней примут участие более 79 субъектов.

Параметры программы будут внесены в проект бюджета на 2018 год. Как отметил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, без этой программы регионам пришлось бы заплатить по бюджетным кредитам в 2018-2019 годах 428 млрд рублей, однако в результате реструктуризации они заплатят лишь 10%, а оставшиеся средства останутся в их распоряжении. Дополнительные льготы будут предоставлены регионам, которые обеспечат за первые два года рост собственного налогового потенциала выше уровня инфляции.

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