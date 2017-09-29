Дефицит бюджета ПФР в 2018 году составит 106 млрд рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Дефицит бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) составит в 2018 году 106 млрд рублей, следует из законопроекта, который размещен на сайте правительства.

"Проект бюджета фонда сформирован в 2018 году с дефицитом в сумме 106,57 млрд рублей, в 2019 и 2020 годах с дефицитом в сумме 73,84 млрд рублей и 44,6 млрд рублей соответственно", - говорится в документе.

Согласно проекту закона, доходы Пенсионного фонда на 2018 год прогнозируются в сумме 8333,29 млрд рублей, на 2019 год - 8621,01 млрд рублей, на 2020 год - 8935,4 млрд рублей.

"Расходы на 2018 год предусматриваются в сумме 8439,86 млрд рублей, на 2019 год - 8694,85 млрд рублей, на 2020 год - 8980 млрд рублей", - поясняется в документе.