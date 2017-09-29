Дефицит бюджета ПФР в 2018 году составит 106 млрд рублей

Исследование: вымирание биологических видов угрожает пищевым ресурсам человечестваСоциальная ответственность 29 сентября, 13:22
Садовничий: выборы президента РАН стали поворотным событием в жизни академииНаука 29 сентября, 13:17
Сорокин: "Мордовия-Арена" не имеет отставаний по срокам строительстваСпорт 29 сентября, 13:17
Доставка ямальского СПГ по Севморпути в Китай в 1,5 раза быстрее, чем по суэцкому маршрутуТранспорт 29 сентября, 13:08
Службы по уходу за больными Великобритании призвали в профессию мужчинСоциальная ответственность 29 сентября, 12:58
Алыпов покинул Федерацию лыжных гонок Свердловской области из-за возникших противоречийСпорт 29 сентября, 12:57
Около 60 iPhone 8 раскуплено в ГУМе за часОбщество 29 сентября, 12:52
Ученые: предки современного человека жили на 150 тыс. лет раньше, чем предполагалосьНаука 29 сентября, 12:46
Прогноз на выходные: на Дальнем Востоке циклон, в Петербурге бабье летоВ стране 29 сентября, 12:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Дефицит бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) составит в 2018 году 106 млрд рублей, следует из законопроекта, который размещен на сайте правительства.
"Проект бюджета фонда сформирован в 2018 году с дефицитом в сумме 106,57 млрд рублей, в 2019 и 2020 годах с дефицитом в сумме 73,84 млрд рублей и 44,6 млрд рублей соответственно", - говорится в документе.
Согласно проекту закона, доходы Пенсионного фонда на 2018 год прогнозируются в сумме 8333,29 млрд рублей, на 2019 год - 8621,01 млрд рублей, на 2020 год - 8935,4 млрд рублей.
"Расходы на 2018 год предусматриваются в сумме 8439,86 млрд рублей, на 2019 год - 8694,85 млрд рублей, на 2020 год - 8980 млрд рублей", - поясняется в документе.