Бизнесмены в Москве будут получать бонусы за качественное обслуживание клиентов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы разработали бонусную программу для бизнеса - "Карта предпринимателя Москвы", - которая позволит получать бонусы за качественное обслуживание клиентов и использовать их в дальнейшем для оплаты расходов на текущую деятельность. Об этом в пятницу сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Еще одна перспективная идея поощрение бизнеса - "Карта предпринимателя Москвы". Став участниками этой программы, вы сможете получать бонусы за качественное обслуживание клиентов, эффективную работу и сотрудничество с другими бизнес-партнерами программы, а затем использовать заработанные бонусы для оплаты бизнес-расходов: от аренды офиса до банковских услуг. Проект бонусной программы будет опубликован в ближайшее время", - сказал глава московской администрации, выступая на открытии бизнес-форума "Трансформация".

Ранее он отметил, что "на каждый рубль, который город вкладывает в развитие инфраструктуры, бизнес вкладывает три рубля в инвестиции". В 2017 году объем инвестиций в Москву, по прогнозам столичной мэрии, достигнет 2 трлн рублей (в 2016 году - 1,7 трлн рублей - прим. ТАСС).

Бизнес-форум "Трансформация" проходит в Москве с 29 по 30 сентября. Организатор - университет "Синергия" при поддержке городского департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.