Новый винзавод с центром винного туризма за 2 млрд рублей появится на Кубани в 2020 году

КРАСНОДАР, 29 сентября. /ТАСС/. Один из крупнейших в РФ винных холдингов "Ариант" к 2020 году построит в городе Анапа Краснодарского края завод по переработке винограда. В 2020 году будет запущен в эксплуатацию центр энологии и винного туризма, а завод будет оснащен оборудованием, которое позволит увеличить суммарные мощности компании почти в полтора раза - до 120 - 150 млн бутылок в год, сообщил ТАСС руководитель инвестиционного проекта Сергей Тарахно.

"Планируется построить завод по производству шампанских и игристых вин полного цикла: переработка винограда, шампанизация, розлив, упаковка, хранение и реализация. Мы сейчас начинаем строительство, к 2020 году мы планируем построить современный завод. Сейчас согласовывается проект", - рассказал он.

Собеседник отметил, что в 2016 году холдинг выкупил земли СПК (сельскохозяйственного производственного кооператива) имени Ленина в Анапе - одного из крупнейших виноградарских предприятий страны во времена СССР. В последнее время оно пришло в упадок и оказалось на грани банкротства.

Компания намерена к 2021 году заложить более 2 тыс. га виноградников, объем инвестиций в которые в течение трех лет превысит 1,5 млрд рублей. В 2016 году уже осуществлена закладка более 300 га молодых лоз. Также планируется привести в порядок имеющийся на территории бывшего СПК винный завод.

"На 2017 год мы планируем выпустить 100 млн бутылок. Специализация предприятия выбиралась на основании исследований почв, климатических условий и географических особенностей региона - здесь можно получать высококачественный виноград белых сортов, и которых мы будем изготавливать шампанские и игристые вина ценовых категорий "Премиум" и "Стандарт", - уточнил Тарахно.

Кроме того, рядом с заводом "Ариант" планирует строительство центра винного туризма с дегустационным комплексом, фирменным магазином, винным баром и мини-гостиницей. Планируемый объем инвестиций в строительство центра эногастрономического туризма и винодельни составляет около 2 млрд рублей.

О компании

Компания "Ариант" - один из крупнейших агропромышленных холдингов России, в который входят агрофирма и винный холдинг - компания "Кубань-Вино". Винная компания имеет три производственные площадки в городе Темрюк, станицах Старотитаровская и Тамань c суммарной производственной мощностью около 10,6 тыс. декалитров в год. В холдинг также входит агрофирма "Южная", которая владеет 7,8 тыс. га плодоносящих виноградников на Таманском полуострове и под Анапой.