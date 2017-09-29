Сечин: приход Шрёдера в "Роснефть" поспособствует ее международному развитию

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что приход бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в совет директоров компании будет способствовать ее международному развитию.
"Вхождение господина Шрёдера в качестве независимого члена совета директоров, безусловно, будет способствовать развитию международного бизнеса компании, наращиванию присутствия в Европе, выстраиванию конструктивных взаимоотношений с западными партнерами", - сказал Сечин, выступая на внеочередном общем собрании акционеров.
Глава "Роснефти" высоко оценил работу Шрёдера в качестве канцлера ФРГ. По его словам, он был сторонником ряда энергетических проектов, и благодаря его поддержке был реализован в том числе "Северный поток".
Сечин также назвал его самым лояльным к Москве лидером за всю историю. "[Он] стремится в дальнейшем улучшить экономические и политические связи России и Германии. Герхард Шрёдер вошел в историю как самый лояльный к Москве лидер", - сказал Сечин.