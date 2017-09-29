МС-21 представят на одной из крупных авиавыставок в первой половине 2018 года

ШАНХАЙ, 29 сентября. /ТАСС/. Новый российский самолет МС-21, который совершил первый полет в мае этого года, планируется официально показать на одной из крупных международных выставок в первой половине 2018 года. Об этом журналистам сообщил президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

"Первая половина 2018 года. Хочется представить самолет на большой выставке, на одной из масштабных выставок первой половины 2018 года", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках первого публичного показа новинки.

МС-21 - разрабатываемый Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, в нее входит "Иркут") самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать две его версии - МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). В настоящее время разрабатывается только самолет МС-21-300, в конце мая 2017 года он совершил первый полет. Первые поставки самолета запланированы на конец 2018 года, старт серийного производства - 2017 года.