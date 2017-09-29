Дмитрий Азаров назвал первоочередной задачей решение проблем "АвтоВАЗа"

ПЕНЗА, 29 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Наземнова/. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров считает первоочередной для себя задачей стабилизацию ситуации на "АвтоВАЗе" в связи с грядущими на заводе сокращениями. Об этом он сообщил в пятницу ТАСС в Пензе, где проходит заседание Совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО).

"В ближайшее время я планирую провести совещание в Тольятти, где мы детально и подробно рассмотрим вопрос [с работой "АвтоВАЗа"], чтобы стабилизировать ситуацию. Вы знаете, что в бюджете предусмотрено порядка 400 млн рублей на поддержку высвобождающихся кадров, на их переподготовку. Этот вопрос будет предметно рассмотрен", - сказал Азаров.

Проблемы "АвтоВАЗа"

Ранее сообщалось, что в 2017 году численность персонала "АвтоВАЗа" может сократиться на 6 тыс. человек, и еще на 2,2 тыс. человек в 2018 году. Высвобождаемые кадры могут пройти переподготовку или быть переведены на работу в индустриальном парке автопредприятия.

По словам врио губернатора, проблема с занятостью существует в Тольятти не первый год. Личная поддержка президента РФ и поддержка властей всех уровней помогли стабилизировать ситуацию на "АвтоВАЗе". По итогам августа 2017 года предприятию удалось обеспечить рост продаж, сохранив свой сегмент на российском рынке, сказал Азаров.

Ранее ТАСС сообщал, что в августе в России продано 26,211 тыс. машин Lada, что на 25,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель альянса "Рено-Ниссан". Автозавод в Тольятти выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами: Lada, Renault, Nissan и Datsun.

О назначении

Президент России 25 сентября принял отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, назначив врио главы региона Дмитрия Азарова.

Азаров родился в 1970 году в городе Куйбышеве, выпускник Куйбышевского политехнического института. С 2010 по 2014 годы был мэром Самары. В сентябре 2014 года Азаров был назначен сенатором от Самарской области в Совете Федерации, где возглавлял комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.