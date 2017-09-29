Таможня РФ выявляет помидоры с наклейками FIFA среди контрафакта, связанного с ЧМ-2018

ТВЕРЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Российская таможня выявляет среди контрафактной продукции, которую пытаются ввезти на территорию РФ в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018), в том числе помидоры и яблоки с символикой FIFA (Международная федерация футбола). Об этом сообщил журналистам в пятницу в Твери начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы (ФТС) Сергей Шкляев.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в России, матчи состоятся в Москве, Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Сочи, Саранске и Ростове-на-Дону.

"В целом в виде контрафакта в Россию ввозится самая разнообразная категория товаров, начиная от [продукции] легкой промышленности и заканчивая, если мы говорим о товарных знаках FIFA, то были и эксклюзивные находки, когда на помидорах, яблоках тоже клеили наклейки с товарным знаком FIFA", - сказал Шкляев.

По его словам, в этом году таможня выявила более 110 тыс. единиц контрафактной продукции с символикой FIFA. "Мы не будем оговаривать страны, из которых поступает контрафактная продукция, но это самые разные государства, в том числе страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Шкляев.

Замглавы ФТС Тимур Максимов отмечает, что основные виды контрафактной продукции с символикой FIFA, которые ввозятся в Россию, - это товары легкой промышленности. "Это майки, сумки, обувь - все, на что можно нанести символику FIFA и чемпионата мира по футболу", - сказал Максимов журналистам.

Он добавил, что у России как у хозяйки чемпионата мира есть обязательства перед FIFA, в соответствии с которыми таможенные органы обязаны обеспечить использование товарных знаков и символики чемпионата только уполномоченными организациями. "Существенные объемы контрафакта выявлялись перед Кубком конфедераций, а сейчас уже пошел объем контрафакта, связанный с чемпионатом мира. Мы с ним боремся и ожидаем, что он будет нарастать по мере приближения к дате мероприятия", - отметил замглавы ФТС.