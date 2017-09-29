Таможня РФ выявляет помидоры с наклейками FIFA среди контрафакта, связанного с ЧМ-2018

S7 вводит дополнительные рейсы для перевозки пассажиров "ВИМ-Авиа"Экономика и бизнес 29 сентября, 14:54
Глава АМФР считает хорошей жеребьевку чемпионата Европы по мини-футболу для сборной РоссииСпорт 29 сентября, 14:44
Акции АФК "Система" упали на 2,3% на новости об обжаловании решения по иску "Роснефти"Экономика и бизнес 29 сентября, 14:39
Тренер: зимний ЧМ станет для прыгуна в высоту Лысенко одним из самых важных стартов годаСпорт 29 сентября, 14:32
ФИФА дисквалифицировала на один матч англичанина Алли, показавшего неприличный жест в игреСпорт 29 сентября, 14:25
Работы Кандинского и Малевича показали на выставке авангарда в ЕкатеринбургеНовости Урала 29 сентября, 14:23
Боксер Хэй проведет бой-реванш против Белью 17 декабря в ЛондонеСпорт 29 сентября, 14:22
Высшая школа корпоративного управления РАНХиГС получила аккредитацию AMBA на пять летНовости партнеров 29 сентября, 14:18
Как Макрон "похитил" цифровой саммит ЕСМеждународная панорама 29 сентября, 14:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТВЕРЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Российская таможня выявляет среди контрафактной продукции, которую пытаются ввезти на территорию РФ в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018), в том числе помидоры и яблоки с символикой FIFA (Международная федерация футбола). Об этом сообщил журналистам в пятницу в Твери начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы (ФТС) Сергей Шкляев.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в России, матчи состоятся в Москве, Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Сочи, Саранске и Ростове-на-Дону.
"В целом в виде контрафакта в Россию ввозится самая разнообразная категория товаров, начиная от [продукции] легкой промышленности и заканчивая, если мы говорим о товарных знаках FIFA, то были и эксклюзивные находки, когда на помидорах, яблоках тоже клеили наклейки с товарным знаком FIFA", - сказал Шкляев.
По его словам, в этом году таможня выявила более 110 тыс. единиц контрафактной продукции с символикой FIFA. "Мы не будем оговаривать страны, из которых поступает контрафактная продукция, но это самые разные государства, в том числе страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Шкляев.
Замглавы ФТС Тимур Максимов отмечает, что основные виды контрафактной продукции с символикой FIFA, которые ввозятся в Россию, - это товары легкой промышленности. "Это майки, сумки, обувь - все, на что можно нанести символику FIFA и чемпионата мира по футболу", - сказал Максимов журналистам.
Он добавил, что у России как у хозяйки чемпионата мира есть обязательства перед FIFA, в соответствии с которыми таможенные органы обязаны обеспечить использование товарных знаков и символики чемпионата только уполномоченными организациями. "Существенные объемы контрафакта выявлялись перед Кубком конфедераций, а сейчас уже пошел объем контрафакта, связанный с чемпионатом мира. Мы с ним боремся и ожидаем, что он будет нарастать по мере приближения к дате мероприятия", - отметил замглавы ФТС.