"Роснефть" и соистцы обжаловали решение суда по иску к АФК "Система"

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. "Роснефть", "Башнефть" и Минземимущества Башкирии обжаловали решение арбитражного суда по иску к АФК "Система", взыскавшего с АФК 136,3 млрд руб., говорится в материалах суда.
Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев подтвердил ТАСС подачу апелляционной жалобы.
"Мы вместе с "Роснефтью" обжалуем это решение, участвуем в этом процессе", - подтвердил ТАСС эту информация глава Башкирии Рустэм Хамитов.
Леонтьев добавил, что "Роснефть" так и не получила предложений АФК "Система" по мировому соглашению по решению суда.
"Нет, не было ничего, кроме апелляционной жалобы, где они снова привели уже озвученные абсурдные доводы, добавив новые", - сказал он, отвечая на вопрос, поступали ли в "Роснефть" предложения по мировому соглашению от АФК "Система".
Леонтьев отметил, что компания просит апелляционный суд удовлетворить иск в полном объеме - 170,6 млрд руб.
"Мы довольны решением суда, кроме одного аспекта", - сказал он.