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"Роснефть" и соистцы обжаловали решение суда по иску к АФК "Система"

Экономика и бизнес
29 сентября, 13:59 дата обновления: 29 сентября, 14:43 UTC+3

По словам пресс-секретаря российской нефтяной компании, предложений от "Системы" по мировому соглашению не поступало

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Пресс-секретарь корпорации "Роснефть" Михаил Леонтьев

Пресс-секретарь корпорации "Роснефть" Михаил Леонтьев

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. "Роснефть", "Башнефть" и Минземимущества Башкирии обжаловали решение арбитражного суда по иску к АФК "Система", взыскавшего с АФК 136,3 млрд руб., говорится в материалах суда.

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Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев подтвердил ТАСС подачу апелляционной жалобы.

"Мы вместе с "Роснефтью" обжалуем это решение, участвуем в этом процессе", - подтвердил ТАСС эту информация глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Леонтьев добавил, что "Роснефть" так и не получила предложений АФК "Система" по мировому соглашению по решению суда.

"Нет, не было ничего, кроме апелляционной жалобы, где они снова привели уже озвученные абсурдные доводы, добавив новые", - сказал он, отвечая на вопрос, поступали ли в "Роснефть" предложения по мировому соглашению от АФК "Система".

Леонтьев отметил, что компания просит апелляционный суд удовлетворить иск в полном объеме - 170,6 млрд руб.

"Мы довольны решением суда, кроме одного аспекта", - сказал он.

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