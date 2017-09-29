"Роснефть" и соистцы обжаловали решение суда по иску к АФК "Система"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. "Роснефть", "Башнефть" и Минземимущества Башкирии обжаловали решение арбитражного суда по иску к АФК "Система", взыскавшего с АФК 136,3 млрд руб., говорится в материалах суда.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев подтвердил ТАСС подачу апелляционной жалобы.

"Мы вместе с "Роснефтью" обжалуем это решение, участвуем в этом процессе", - подтвердил ТАСС эту информация глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Леонтьев добавил, что "Роснефть" так и не получила предложений АФК "Система" по мировому соглашению по решению суда.

"Нет, не было ничего, кроме апелляционной жалобы, где они снова привели уже озвученные абсурдные доводы, добавив новые", - сказал он, отвечая на вопрос, поступали ли в "Роснефть" предложения по мировому соглашению от АФК "Система".

Леонтьев отметил, что компания просит апелляционный суд удовлетворить иск в полном объеме - 170,6 млрд руб.

"Мы довольны решением суда, кроме одного аспекта", - сказал он.