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Стоимость проезда по новому мосту через Амур между РФ и КНР составит 2 тыс. рублей

Экономика и бизнес
29 сентября, 14:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Объект строится по механизму государственно-частного партнерства, окупаемость за счет эксплуатации на платной основе инфраструктуры рассчитана на 16 лет

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Стоимость проезда по мосту через Амур, который планируют построить к 2019 года между Благовещенском и Хэйхэ в Китае, составит для физических лиц около 2 тыс. рублей, для юридических - примерно 10 тыс. рублей. Об этом сообщила журналистам в пятницу первый заместитель председателя правительства Амурской области Марина Дедюшко.

"На уровне сегодняшних цен и тарифов стоимость пересечения границы для физических лиц составит около 2 тыс. рублей, для юридических лиц - около 10 тыс. рублей за машину. Это примерная стоимость", - сказала Дедюшко.

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Первый зампред областного правительства пояснила, что мост строится по механизму государственно-частного партнерства, который предполагает, что концессионер возводит объект за свой счет, а затем за счет эксплуатации на платной основе инфраструктуры возмещает вложенные средства. Срок концессии рассчитан на окупаемость в 16 лет.

Мощность моста рассчитана на 4 млн тонн груза и на 2 млн пассажиров. Дедюшко отметила, что на "разных этапах, в разные периоды функционирования моста будут применяться различные тарифы". Кроме того, в начале его работы для привлечения пассажиров и грузов могут быть введены более низкие размеры оплаты проезда, что будет зависеть от грузоооборота и пассажиропотока.

"Это управляемые цены, и (они - прим. ТАСС) будут согласовываться правительствами Амурской области и провинции Хэйлунцзян (КНР). Это не будет отдано на откуп коммерческой структуре", - подчеркнула она.

Российско-китайский мост

Строительство моста через реку Амур между Россией и Китаем началось в конце 2016 года. Общая стоимость перехода составит около 18,8 млрд рублей, и после завершения строительства он станет собственностью Амурской области и провинции Хэйлунцзян с разграничением права собственности по линии госграницы.

По данным властей, мост через Амур позволит обеспечить необходимой инфраструктурой территорию опережающего развития (ТОР) "Приамурская", ориентированную на создание транспортно-логистических и других производств, будущие газохимический и газоперерабатывающий заводы в Амурской области. Его появление поможет сократить транспортные расходы для бизнеса, стимулировать развитие совместных инвестиционных проектов и дать возможность соседним регионам сократить более чем втрое путь для экспорта и импорта. Власти Приамурья также уверены, что строительство моста положительно скажется на развитии туризма.

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