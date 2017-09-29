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ПФР будет проверять заявления о переводе накопительной пенсии через удостоверяющие центры

Экономика и бизнес
29 сентября, 15:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Минтруд внес изменения в постановление правительства, согласно которому будет проверяться подлинность электронных заявлений о переводе средств из ПФР в негосударственный пенсионный фонд

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) будет проверять электронные заявления о переводе пенсионных накоплений граждан из одного фонда в другой через удостоверяющие центры. Об этом сообщили ТАСС в Минтруде.

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Минтруд внес изменения в постановление правительства, согласно которому будет проверяться подлинность электронных заявлений о переводе средств из ПФР в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) или из одного НПФ в другой. Подлинность электронной подписи будет проверяться Пенсионным фондом не через многочисленные аккредитованные удостоверяющие центры, которые их выдают, а через головной удостоверяющий центр Минкомсвязи, пояснили ТАСС в Минтруде.

Внесение изменений в законодательство потребовалось в связи с появлением мошеннических схем при переводе пенсионных накоплений граждан через удостоверяющие центры. В июне этого года Счетная палата установила, что в ПФР стали поступать заявления от одного и того же гражданина, в один и тот же день о переходе из одного фонда в другой и обратно. Также ПФР стал получать дублирующие заявления. Власти усмотрели в этом признаки мошенничества и ПФР прекратил прием электронных заявлений от граждан, поданные через удостоверяющие центры.

Способы перевода

В Минтруде рассказали, что вносимые изменения в законодательство никак не повлияют на граждан: все способы перевода пенсионных накоплений останутся в силе. Сегодня можно перевести накопительную пенсию из государственного фонда в негосударственный или наоборот, а также из одного негосударственного фонда в другой непосредственно в Пенсионном фонде или Многофункциональном центре (МФЦ).

Кроме того, можно подать электронное заявление через Единый портал государственных услуг или через личный кабинет гражданина на сайте ПФР. И в том, и в другом случае электронное заявление должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью, которые можно получить в удостоверяющих центрах.

Также можно отправить заявление в ПФР по почте, но в этом случае подлинность подписи необходимо заверить у нотариуса.

По данным ПФР, после переходной компании 2016 года в государственном фонде, который находится под управлением Внешэкономбанка (ВЭБ), формируют пенсионные накопления 41,1 миллиона граждан. А в НПФ - 34,5 миллиона россиян.

Глава ПФР Антон Дроздов заявил ТАСС, что он согласен с мнением Минтруда о необходимости упрощения для граждан способа перехода из одного фонда в другой. С другой стороны, "главное тут - не переборщить", добавил глава ПФР.

"Мы сторонники того, чтобы облегчать переход. Вопрос только в том, чтобы сам человек мог подавать заявление о переходе и вопрос в том, чтобы это не привело к каким-то новым способам мошенничества, более изощренным. Кроме того, этот вопрос лежит в плоскости Минкомсвязи: что какой подписью подписывать - это в их компетенции", - подчеркнул председатель правления Пенсионного фонда России.

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