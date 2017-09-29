Бюджет на 2018-2020 годы: от стабилизации к перспективе роста

МОСКВА, 29 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Карамышева, Никита Жарков/. Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. По словам главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, документ состоит из 10 тыс. 526 страниц. Как заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, это последний бюджет, который вносят в Госдуму в десятках огромных коробок, в следующем году он будет представлен на электронном носителе.

Глава правительства обозначил, что бюджет будущего года должен быть выстроен под решение действительно приоритетных задач и сбалансирован по расходам и доходам с учетом реальных возможностей. Медведев также предостерег кабмин и парламент от "ведомственного лоббизма".

Основные принципы бюджета

При разработке бюджета на 2018 год Минфин ставил перед собой задачу перейти от стабилизации экономики к перспективе ее роста, который, по оценке экспертов, составит около 2%, сообщил замминистра финансов Владимир Колычев, представляя на Общественном совете в Минфине основные направления бюджетной, налоговой и таможенной политики на 2018-2020 годы.

Главные принципы, заложенные в бюджет и направленные на решение этих задач: бюджетное правило, которое призвано снизить зависимость российской экономики от цен на нефть, и фискальная нейтральность.

"Эта трехлетка является важным шагом к тому, чтобы мы перешли на новое бюджетное правило. Фактически, если мы выполним это бюджетное правило, то волатильность рубля больше будет похожа на норвежскую крону, колебания курса которой составляют 20% от пика нефтяных цен до их падения. Это разумная волатильность, которую бизнес сможет легко микшировать с помощью разных инструментов", - рассказал ТАСС директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина Владимир Назаров.

Новое бюджетное правило будет применяться с 2018 года. Оно подразумевает, что дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены нефти выше установленной планки, будут направляться не на расходы, а в резервы. Базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне $40 за баррель в ценах 2017 года и подлежит ежегодной индексации на 2% начиная с 2018 года.

"Минфин в бюджете 2018 года исходит из двух источников дополнительных доходов: "обеление" экономики и дивиденды госкомпаний. Оба источника вызывают скепсис", - прокомментировала ТАСС директор Института "Центр развития" Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Наталья Акиндинова. По ее мнению, дивиденды могут стать хорошим источником дополнительных поступлений, однако в этом случае правительству нужно более четко доносить до госкомпаний свое мнение и добиваться исполнения выплаты нормы (50% от чистой прибыли по МСФО).

При этом "обеление" экономики с помощью налоговых и неналоговых инструментов может не принести бюджету ожидаемого дохода, считают эксперты.

"В России теневая экономика имеет отраслевой характер, это в первую очередь рынок услуг. И у него небольшая емкость в плане налогов на оплату труда. Может быть даже обратный эффект - сферы, которые будут выводить из тени, испытают сильное давление со стороны государства, но значительных денег бюджету не принесут", - считает Акиндинова. Точечное увеличение налоговой нагрузки может оказать более ощутимый эффект, добавляет она.

Параметры бюджета

По сравнению с опубликованной ранее версией, в текущем проекте дефицит федерального бюджета в 2018 году сокращен до 1,271 трлн руб. с 1,332 трлн руб. Дефицит бюджета в 2019 году сокращен до 819,1 млрд руб. с 867 млрд руб., в 2020 году - до 870 млрд руб. с 960 млрд руб.

Доходы бюджета в 2018 году, согласно внесенному в Госдуму документу, составят 15,257 трлн рублей (в предыдущей версии - 15,182 трлн руб.), в 2019 году - 15,554 трлн руб. (15,548 трлн руб.), в 2020 году - 16,285 трлн руб. (16,28 трлн руб.).

Расходы в 2018 году планируются на уровне 16,529 трлн руб. (в предыдущей версии - 16,515 трлн руб.), в 2019 году - 16,373 трлн руб. (16,415 трлн рублей), в 2020 году - 17,155 трлн руб. (17,24 трлн руб.).

"С точки зрения всех расходов, бюджет достаточно жесткий. Он не содержит никаких серьезных новаций. Логика структуры расходов, которая была в бюджете на 2017-2019 годы, продолжает сохраняться и в бюджете на 2018-2020 годы", - комментирует эксперт по направлению "Макроэкономика" Центра стратегических разработок (ЦСР) Илья Соколов.

Как заявлял ранее министр финансов Антон Силуанов, основными направлениями расходов федерального бюджета в 2018-2020 годах продолжают оставаться социальная сфера, оборона и поддержка национальной экономики. Основной объем расходов приходится на социальною сферу - это 36,4%, на оборону - 29%, на национальную экономику - 14,7%.

"Структура бюджетных расходов вызывает опасения. Здравоохранение и образование по-прежнему не находятся в приоритете. На первый план выходят социальные обязательства", - подчеркнула директор Института "Центр развития" НИУ ВШЭ.

Она отметила, что последние 10 лет страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) активно вкладывали в эти отрасли, и России придется догонять. Акиндинова уверена, что уже в бюджет 2018 года могли бы быть заложены дополнительные расходы на здравоохранение и образование, однако при условии смягчения бюджетного правила и одновременно некоторого ужесточения в части налоговых или целевых сборов.

В целом, по мнению опрошенных ТАСС экспертов, бюджет продолжает зависеть от макроэкономических показателей, и заложенный в него темп роста экономики в 2% может оказаться слишком оптимистичным.

Политика займов

Внешние займы в 2018-2020 годах Минфин планирует получать через выпуск суверенных евробондов в объеме $7 млрд ежегодно и сроком до 30 лет. В этот период Минфин также может обменять старые выпуски евробондов на сумму до $4 млрд для снижения объема государственного внешнего долга РФ, сокращения расходов на его обслуживание и снижения совокупного объема выплат по внешдолгу.

Верхний предел государственного внешнего долга РФ на 1 января 2019 года установлен на уровне $71 млрд, на 1 января 2020 года - $72 млрд, на 1 января 2021 года - $70,2 млрд.

Объем внутренних заимствований Минфина в виде облигаций федерального займа (ОФЗ) планируется в 868 млрд руб. в 2018 году, 870 млрд рублей в 2019 году и 1,34 трлн рублей в 2020 году. Ранее министерство озвучивало планы занимать на внутреннем рынке по 1 трлн руб. каждый год в течении предстоящей трехлетки.

"В качестве источников финансирования дефицита бюджета номер один этот проект бюджета рассматривает заимствования, чего в принципе в последние годы не было, потому что мы тратили Резервный фонд. Сейчас мы переходим к массовым размещениям, которые варьируются от 1,5-1,9 трлн руб., из которых часть тратится на финансирование, но общее чистое привлечение на 1 трлн руб. - это серьезный прецедент, потому что не так страшно один год выйти на рынок и значимо разместиться, сколько делать это системно, то есть из года в год стабильно размещаться на таком высоком уровне", - считает эксперт ЦСР Соколов.

Финансирование регионов

Проект бюджета на 2018-2020 годы предполагает сокращение общего объема трансфертов регионам из федерального бюджета на четверть.

"Все проблемы устойчивости регионов были порождены в первую очередь активной реализацией в 2014-2015 годах 597-го указа (указ президента РФ от 7 мая 2012 года № 597, который в том числе предполагал рост к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4-1,5 раза - прим. ред.). И, соответственно, эту проблему удалось купировать в 2016 году за счет такого инструмента, как бюджетные кредиты", - поясняет Соколов из ЦСР.

По его мнению, темпы исполнения указов президента можно пересматривать, особенно в сфере зарплат и здравоохранения, где существует наибольший разрыв по достижению целевого уровня. "Самое главное - не столько достичь, сколько удержать этот уровень, и как раз в 2019-2020 годах не совсем понятно, как удастся удержать этот уровень при сокращении объема межбюджетных трансфертов и непредоставлении новых бюджетных кредитов", - рассуждает эксперт.

Нынешний макроэкономический прогноз предполагает двухпроцентный рост российской экономики и позволяет даже при сокращении объемов поддержки обеспечить достаточную доходную базу у регионов. Однако, отмечают эксперты, сложно оценить, насколько это реалистично, поскольку регионы менее зависимы от макроэкономических условий и конъюнктурных доходов.

"Это федеральный бюджет в основном подтрясывает от того, что цена на нефть играет то в одну сторону, то в другую. Регионы более устойчивы, за небольшим исключением из 10 регионов, которые сильно сидят на сырьевых доходах. Все остальные не чувствуют этих колебаний. НДФЛ, налог на прибыль, налог на имущество - вот бюджетоформирующие доходы", - уверен Соколов.

Если оценки, которые заложены в прогнозе, не оправдаются, власть будет вынуждена пересмотреть свой взгляд относительно бюджетных кредитов, указывает эксперт. Если же цикл будет расти, то регионы справятся и без существенного ухудшения для своей бюджетной устойчивости и долгов.

Центр стратегических разработок, возглавляемый бывшим министром финансов России Алексеем Кудриным, в свою очередь предлагает рассмотреть возможность сокращения расходных обязательств регионов, то есть пересмотреть разграничение полномочий.

"В частности, одна из таких реальных мер - это взять на федеральный центр обязательства по выплате в ФОМС взносов за неработающее население. Это цена вопроса порядка 630 млрд руб. в год. Эта мера позволила бы сокращать межбюджетные трансферты, и бюджетные кредиты не нужно было бы так активно использовать", - говорит Соколов.

В свою очередь директор НИФИ Минфина назвал снижение объема бюджетных кредитов закономерным процессом, так как они были антикризисной мерой. "Никто никогда не говорил, что всегда бюджетные кредиты будут постоянном источником подпитки региональных бюджетов, - указывает Назаров. - Для этого есть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, их объемы растут. Есть дотации на сбалансированность, в том числе для того, чтобы регионы выполняли указы президента - их объемы тоже сохраняются".

Единороссы готовы корректировать бюджет

Думские единороссы поддержат проект бюджета на 2018 год в первом чтении, заявил ранее первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев. Однако это не означает, что проект устраивает фракцию "целиком и полностью", предупредил он.

По словам депутата, единороссы проведут целую серию встреч для того, чтобы откорректировать бюджет, обозначить наиболее серьезные и чувствительные моменты и подготовиться к тому, "чтобы ко второму чтению усилить ряд моментов, возможно, перераспределив имеющиеся и предложенные изначально средства". Такая подготовка, заверил Исаев, "уже почти началась".

Одним из таких приоритетных моментов станет повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), а именно вопрос, связанный с включением или невключением районных коэффициентов, уточнил Исаев.

Еще одним приоритетом для "Единой России" является дискуссионный вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам. По словам Исаева, во фракции понимают, что "вернуться к этой теме в полном объеме, то есть восстановить индексацию, по всей видимости, уже невозможно". Однако, подчеркнул он, есть темы, которые "в любом случае заставят вернуться к этой проблеме", в числе которых - индексация пенсий работающим инвалидам.

Бюджет "замороженных расходов"

Уже сейчас ясно, что КПРФ не будет поддерживать проект бюджета, заявил ТАСС первый вице-спикер Госдумы, первый зампредседателя ЦК КПРФ Иван Мельников.

"Во-первых, это наша политическая позиция: мы никогда не голосуем за инструмент реализации экономической программы правительства, которую считаем вредной для развития страны, - пояснил он. - Во-вторых, при всех эпитетах, которые слышны в адрес нынешнего бюджета, мы не видим позитивного движения даже внутри проводимого курса".

Мельников сослался на оценки экспертов компартии, согласно которым проект федерального бюджета "не направлен на реализацию структурных реформ в экономике". "Правительство фактически консервирует положение вещей. Доля так называемых ненефтегазовых доходов растет в основном за счет налоговых поступлений, они составят больше половины таких доходов", - утверждает первый вице-спикер Госдумы.

Кроме того, под ростом заработных плат бюджетников "предусматривается, по сути, лишь индексация на уровень инфляции, что не может служить качественному росту внутреннего спроса", заявляет Мельников. "А при не слишком реалистичной формуле подсчета "прожиточного минимума" его уравнивание с минимальным размером оплаты труда выглядит прорывом только на словах", - добавил он. При этом снижаются и расходы по чувствительным статьям - образование и здравоохранение, указал Мельников.

"Так что в целом нынешний бюджет можно называть бюджетом "замороженных расходов" и такой же замороженной финансово-экономической политики, - изложил депутат позицию коммунистов. - Настаиваем, что без изменения стратегических подходов в формировании доходной части бюджета, в расстановке приоритетов, ничего не изменится. В то же время запрос общества на это колоссальный".

Справороссы внесут альтернативный проект

Правительственный проект бюджета на 2018 год не будет поддерживать и фракция "Справедливая Россия", заявил ее лидер Сергей Миронов. Справороссы традиционно намерены вносить свой альтернативный вариант главного финансового документа страны.

"Мы внимательно наблюдали за правительственной комиссией, мы в курсе и тех налоговых маневров, которые предложены. У меня уже есть определенные намерения рекомендовать своим коллегам по партии бюджет правительства не поддерживать", - сказал Миронов.

Кроме того, "Справедливая Россия", по его словам, намерена предложить вновь вернуться к обсуждению проекта бюджета в четырех чтениях.

Фракция ЛДПР также не настроена голосовать за проект бюджета.

"Проектные ориентировки сохраняются на уровне прошлого года. По доходам, расходам и основным параметрам - это практически бюджет прошлого года, который ЛДПР не поддерживала", - заявил первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР). По его словам, в таком виде основной финансовый закон "не решает задач по стабилизации и росту экономики, падение которой продолжается".