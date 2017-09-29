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Дефицит бюджета Воронежской области в 2017 году сокращен на 500 млн рублей

Экономика и бизнес
29 сентября, 14:51 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 29, сентября. /ТАСС

В региональном парламенте добавили, что увеличение доходов связано с ростом поступлений акцизов на нефтепродукты и "отработкой недоимки прошлых лет по транспортному налогу"

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ВОРОНЕЖ, 29 сентября. /ТАСС/. Депутаты Воронежской областной думы внесли корректировку в основной финансовый документ года, его дефицит уменьшен на 502,5 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в управлении пресс-службы регионального парламента.

"Принятые в пятницу на первом осеннем заседании парламента изменения увеличат доходы бюджета на 721,454 млн рублей, расходы - на 218,954 млн руб. Увеличение доходов связано, в первую очередь, с фактическим ростом поступлений акцизов на нефтепродукты и эффективной отработкой недоимки прошлых лет по транспортному налогу", - сказали в пресс-службе.

Как добавил председатель областной Думы Владимир Нетесов, рост собственных доходов региональной казны позволит увеличить бюджетные кредиты для муниципальных образований, 502 млн рублей будут направлены им на дорожную деятельность.

Кроме того, почти на 130 млн рублей увеличены средства департаменту аграрной политики на областную программу "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка". Около 8,5 млн рублей дополнительно получит департамент труда и занятости населения для содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Порядка 12,7 млн рублей пойдут департаменту социальной защиты населения на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. Около 29,6 млн получит департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики на переселение граждан из аварийного жилья.

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