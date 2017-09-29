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Стоимость трассы "Таврида" в Крыму после экспертизы может вырасти до 166 млрд рублей

Экономика и бизнес
29 сентября, 14:52 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 29, сентября. /ТАСС

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов сообщал, что предельная стоимость "Тавриды" - до 140 млрд рублей в ценах 2016 года

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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Стоимость федеральной трассы "Таврида" в Крыму после получения заключения Главгосэкспертизы может увеличиться до 166 миллиардов рублей. Об этом в пятницу в Севастополе сообщил журналистам замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров.

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов сообщал, что предельная стоимость "Тавриды" - до 140 млрд рублей в ценах 2016 года.

"Было заключение по стоимости, суммарно - 168 млрд рублей в ценах соответствующих лет, сейчас по заключению экспертизы, наверное, это будет миллиарда на два меньше, когда заключение будет, посчитаем, какая стоимость будет в ценах соответствующих лет, обычно экспертиза необоснованные затраты всегда исключает", - сказал Назаров.

Федеральная трасса "Таврида" строится в Крыму по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2020 года. Она станет важнейшим инфраструктурным объектом полуострова и свяжет все крупные города Крыма с Крымским мостом и материковой Россией.

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