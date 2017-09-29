МЭР прогнозирует снижение экспорта нефти из России в 2017 году

S7 вводит дополнительные рейсы для перевозки пассажиров "ВИМ-Авиа"Экономика и бизнес 29 сентября, 14:54
Глава АМФР считает хорошей жеребьевку чемпионата Европы по мини-футболу для сборной РоссииСпорт 29 сентября, 14:44
Тренер: зимний ЧМ станет для прыгуна в высоту Лысенко одним из самых важных стартов годаСпорт 29 сентября, 14:32
ФИФА дисквалифицировала на один матч англичанина Алли, показавшего неприличный жест в игреСпорт 29 сентября, 14:25
Работы Кандинского и Малевича показали на выставке авангарда в ЕкатеринбургеНовости Урала 29 сентября, 14:23
Боксер Хэй проведет бой-реванш против Белью 17 декабря в ЛондонеСпорт 29 сентября, 14:22
Высшая школа корпоративного управления РАНХиГС получила аккредитацию AMBA на пять летНовости партнеров 29 сентября, 14:18
Как Макрон "похитил" цифровой саммит ЕСМеждународная панорама 29 сентября, 14:00
Талибы омрачили внезапный визит Мэттиса и Столтенберга в АфганистанМеждународная панорама 29 сентября, 14:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Экспорт нефти из России в 2017 году снизится с 257,7 млн до 255,7 млн тонн, следует из документов, подготовленных Минэкономразвития к пакету проекта бюджета РФ.
При этом в 2018 году экспорт ожидается в объеме 256,7 млн тонн. Рост экспорта возобновится с 2019 году, прогнозирует Минэкономразвития, - до 264,7 млн тонн. В 2020 году. Россия может поставить уже 266,7 млн тонн нефти на экспорт, следует из документа.
Экспорт нефтепродуктов в 2017 году сохранится в прежнем объеме - 154 млн тонн, отмечается в документе. В 2018 году ожидается рост экспорта - до 156 млн тонн, в 2019 году - снижение на 6 млн тонн - до 150 млн тонн.
В 2020 году, по прогнозу, экспорт нефтепродуктов из РФ ожидается в объеме 151 млн тонн.