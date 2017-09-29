Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЭР прогнозирует снижение экспорта нефти из России в 2017 году

Экономика и бизнес
29 сентября, 14:51 дата обновления: 29 сентября, 14:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Ожидается, что объем поставок сырья сократится до 255,7 млн тонн

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Экспорт нефти из России в 2017 году снизится с 257,7 млн до 255,7 млн тонн, следует из документов, подготовленных Минэкономразвития к пакету проекта бюджета РФ.

При этом в 2018 году экспорт ожидается в объеме 256,7 млн тонн. Рост экспорта возобновится с 2019 году, прогнозирует Минэкономразвития, - до 264,7 млн тонн. В 2020 году. Россия может поставить уже 266,7 млн тонн нефти на экспорт, следует из документа.

Экспорт нефтепродуктов в 2017 году сохранится в прежнем объеме - 154 млн тонн, отмечается в документе. В 2018 году ожидается рост экспорта - до 156 млн тонн, в 2019 году - снижение на 6 млн тонн - до 150 млн тонн.

В 2020 году, по прогнозу, экспорт нефтепродуктов из РФ ожидается в объеме 151 млн тонн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержанный за шпионаж военнослужащий признался в передаче информации украинской разведке
2
На Украине разбился учебно-тренировочный самолет, есть жертвы
3
Около 60 iPhone 8 раскуплено в ГУМе за час
4
Путин объявил дисциплинарное взыскание главе Минтранса
5
Посмотревшие "Матильду" депутаты заявили, что стали лучше относиться к Николаю II
6
Дисциплинарные взыскания высокопоставленным чиновникам в РФ. Досье
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама