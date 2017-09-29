МЭР прогнозирует снижение экспорта нефти из России в 2017 году

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Экспорт нефти из России в 2017 году снизится с 257,7 млн до 255,7 млн тонн, следует из документов, подготовленных Минэкономразвития к пакету проекта бюджета РФ.

При этом в 2018 году экспорт ожидается в объеме 256,7 млн тонн. Рост экспорта возобновится с 2019 году, прогнозирует Минэкономразвития, - до 264,7 млн тонн. В 2020 году. Россия может поставить уже 266,7 млн тонн нефти на экспорт, следует из документа.

Экспорт нефтепродуктов в 2017 году сохранится в прежнем объеме - 154 млн тонн, отмечается в документе. В 2018 году ожидается рост экспорта - до 156 млн тонн, в 2019 году - снижение на 6 млн тонн - до 150 млн тонн.

В 2020 году, по прогнозу, экспорт нефтепродуктов из РФ ожидается в объеме 151 млн тонн.