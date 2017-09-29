Минэкономразвития снизило прогноз по среднему курсу доллара в 2017 году до 59,4 руб.

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития понизило прогноз по среднему курсу доллара в 2017 году до 59,4 рубля с 64,2 рубля за доллар, следует из материалов к проекту федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.
При этом ранее в среднесрочном прогнозе министерство ожидало, что средний курс доллара в 2017 году составит 59,7 рубля за доллар.
В 2018 году среднегодовой курс доллара прогнозируется на уровне 64,7 рубля за доллар, в 2019 году - 66,9 рубля за доллар, а в 2020 году - 68 рубля за доллар.