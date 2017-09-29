Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Авиакомпания "Победа" вводит новые правила провоза багажа

Экономика и бизнес
29 сентября, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Предполагается, что новые правила провоза багажа будут способствовать снижению тарифа минимум на 20%

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 30 сентября начнет продавать билеты по новым правилам провоза багажа для невозвратных тарифов. Клиенты смогут отказаться от бесплатного провоза багажа весом 10 кг и сэкономить, говорится в пресс-релизе "Победы".

Смотрите также

Минтранс может расширить перечень вещей, бесплатных для провоза на борту самолета

"По новым правилам в невозвратном тарифе включен только сам перелет и провоз ручной клади. Таким образом, учтены интересы и тех пассажиров, которые путешествуют "Победой" налегке. По статистике авиакомпании, около 40% клиентов не пользовались правом провоза 10 кг багажа", - отмечает авиаперевозчик.

Кроме того, тарифы на провоз негабаритного багажа (например, спортивный инвентарь, музыкальные инструменты, рыболовное снаряжение) будут снижены на 25%. При желании пассажира, приобретающего невозвратный билет, путешествовать с багажом придется доплатить 499 рублей за единицу багажа при бронировании билета на сайте компании.

Авиакомпания также отменяет классификацию предметов ручной клади. По новым правилам, пассажир сможет бесплатно взять в салон самолета любой багаж, не превышающий 5 кг и габаритами до 36x30x27 см.

Предполагается, что новые правила провоза багажа будут способствовать снижению тарифа минимум на 20%. Авиакомпания также планирует снизить минимальный тариф в два раза - до 499 рулей, включая таксы и сборы.

"Победа" - первый российский лоукостер. Пассажиропоток "Победы" в 2016 году превысил 4,3 млн пассажиров (рост на 38,7% по сравнению с 2015 годом).

Смотрите также

"Победа" снизит стоимость билетов до 777 руб. после отмены бесплатного багажа

"Ведомости": "Аэрофлот", S7 и UTair пока не собираются отменять бесплатный провоз багажа

Правила провоза ручной клади и багажа у российских и иностранных авиакомпаний. Досье

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Авиакомпания "Победа" вводит новые правила провоза багажа
2
К вывозу пассажиров "ВИМ-Авиа" из Антальи подключится специальный летный отряд "Россия"
3
Посмотревшие "Матильду" депутаты заявили, что стали лучше относиться к Николаю II
4
Около 60 iPhone 8 раскуплено в ГУМе за час
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
ЕС подтвердил вступление в силу с 1 октября новых торговых преференций для Украины
7
Задержанный за шпионаж военнослужащий признался в передаче информации украинской разведке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама