Авиакомпания "Победа" вводит новые правила провоза багажа

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 30 сентября начнет продавать билеты по новым правилам провоза багажа для невозвратных тарифов. Клиенты смогут отказаться от бесплатного провоза багажа весом 10 кг и сэкономить, говорится в пресс-релизе "Победы".

"По новым правилам в невозвратном тарифе включен только сам перелет и провоз ручной клади. Таким образом, учтены интересы и тех пассажиров, которые путешествуют "Победой" налегке. По статистике авиакомпании, около 40% клиентов не пользовались правом провоза 10 кг багажа", - отмечает авиаперевозчик.

Кроме того, тарифы на провоз негабаритного багажа (например, спортивный инвентарь, музыкальные инструменты, рыболовное снаряжение) будут снижены на 25%. При желании пассажира, приобретающего невозвратный билет, путешествовать с багажом придется доплатить 499 рублей за единицу багажа при бронировании билета на сайте компании.

Авиакомпания также отменяет классификацию предметов ручной клади. По новым правилам, пассажир сможет бесплатно взять в салон самолета любой багаж, не превышающий 5 кг и габаритами до 36x30x27 см.

Предполагается, что новые правила провоза багажа будут способствовать снижению тарифа минимум на 20%. Авиакомпания также планирует снизить минимальный тариф в два раза - до 499 рулей, включая таксы и сборы.

"Победа" - первый российский лоукостер. Пассажиропоток "Победы" в 2016 году превысил 4,3 млн пассажиров (рост на 38,7% по сравнению с 2015 годом).