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Доходы бюджета Северной Осетии за I полугодие 2017 года на 800 млн руб. выше прошлогодних

Экономика и бизнес
29 сентября, 15:24 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 29, сентября. /ТАСС

При этом дефицит бюджета за отчетный период составил 937 млн рублей

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ВЛАДИКАВКАЗ, 29 сентября. /ТАСС/. Доходы регионального бюджета Северной Осетии за первое полугодие 2017 года выросли на 800 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили почти 11 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе парламента республики.

"Главный финансовый документ за шесть месяцев текущего года исполнен по доходам в сумме 10 млрд 964 млн рублей, это на 800 млн больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

Расходы бюджета по итогам полугодия составили 11 млрд 901 млн рублей, дефицит - 937 млн рублей.

По основным видам налоговых доходов поступления в первом полугодии составили 4,4 млрд рублей, из них по налогу на прибыль - 758 млн рублей, по налогу на доходы физлиц - 1,8 млрд рублей, по акцизам на спирт, водку, вино и пиво - 1,2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе.

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