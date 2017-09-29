СМИ: КНР к 2019 году построит первое в мире судно для глубоководной добычи ресурсов

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ПЕКИН, 29 сентября. /ТАСС/. Китайская судостроительная компания "Мавэй" намеревается к 2019 году построить первое в мире судно по добыче полезных ископаемых на большой глубине. Об этом в пятницу сообщило агентство Синьхуа.
Общая стоимость проекта оценивается в $500 млн. Ожидается, что судно длиной более 220 и высотой 75 метров будет способно добывать ресурсы на глубине 2,5 тыс. метров.
"К настоящему моменту его корпус уже готов, идет подготовка к установке всевозможного горнодобывающего и прочего профильного оборудования", - проинформировали журналистов в организации.
Судно будет оснащено роботами, новейшими подъемниками, погрузочно-разгрузочными системами, прочими передовыми добывающими технологиями. "По сути это плавучая база, обеспечивающая процесс добычи полезных ископаемых в море, - пояснили в компании. - Благодаря такому судну можно будет осваивать труднодоступные глубоководные залежи минералов, находящиеся на отдаленном расстоянии в открытом море".
Китайская добывающая платформа разработана при сотрудничестве с сингапурскими конструкторами и, в соответствии с контрактом, будет передана судовладельцу из Объединенных Арабских Эмиратов для проведения работ в западной части Тихого океана.