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СМИ: КНР к 2019 году построит первое в мире судно для глубоководной добычи ресурсов

Экономика и бизнес
29 сентября, 15:30 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 29, сентября. /ТАСС

Судно будет оснащено роботами, подъемниками, погрузочно-разгрузочными системами и прочими передовыми добывающими технологиями

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ПЕКИН, 29 сентября. /ТАСС/. Китайская судостроительная компания "Мавэй" намеревается к 2019 году построить первое в мире судно по добыче полезных ископаемых на большой глубине. Об этом в пятницу сообщило агентство Синьхуа.

Общая стоимость проекта оценивается в $500 млн. Ожидается, что судно длиной более 220 и высотой 75 метров будет способно добывать ресурсы на глубине 2,5 тыс. метров.

"К настоящему моменту его корпус уже готов, идет подготовка к установке всевозможного горнодобывающего и прочего профильного оборудования", - проинформировали журналистов в организации.

Судно будет оснащено роботами, новейшими подъемниками, погрузочно-разгрузочными системами, прочими передовыми добывающими технологиями. "По сути это плавучая база, обеспечивающая процесс добычи полезных ископаемых в море, - пояснили в компании. - Благодаря такому судну можно будет осваивать труднодоступные глубоководные залежи минералов, находящиеся на отдаленном расстоянии в открытом море".

Китайская добывающая платформа разработана при сотрудничестве с сингапурскими конструкторами и, в соответствии с контрактом, будет передана судовладельцу из Объединенных Арабских Эмиратов для проведения работ в западной части Тихого океана.

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