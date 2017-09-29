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Оппозиция в Госдуме раскритиковала проект бюджета-2018

Экономика и бизнес
29 сентября, 16:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Представители трех оппозиционных фракций сомневаются, что такой проект бюджета сможет решить необходимые социальные задачи

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Представители трех оппозиционных фракций в Госдуме раскритиковали проект бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 гг., внесенный в пятницу правительством, и высказали сомнение, что он сможет решить необходимые социальные задачи.

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Так, первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев считает, что проект главного финансового документа страны "пока не отвечает на проблемы, стоящие перед страной, и будет продолжать ввергать [страну] в стагнацию". "Если посмотреть в процентах, что происходит по разделам бюджета, то у нас с вами в силу обостряющейся международной обстановки на оборону и безопасность предусмотрено 38%. Если мы тратим 38% на безопасность, значит, на социальные вопросы и реальную экономику денег остается меньше", - заявил он.

По мнению представителя "Справедливой России" Александра Ремезкова, предусмотренные в проекте бюджета темпы роста расходов "не соответствуют темпам роста доходов - всего 270 млрд [рублей]". "По нашим подсчетам, только образование и здравоохранение недофинансированы сейчас на 260 млрд рублей", - отметил он. Негативным моментом справоросс назвал рассчитанный в бюджете прожиточный минимум пенсионеров в размере 8 тыс. 703 рублей. "Мы считаем эту цифру неверным расчетом, потому что она должна быть 9 тыс. 953 рубля", - заявил Ремезков.

Позитивно в проекте бюджета, на его взгляд, то, что "на все три года предусматривается инфляция в размере 4%, то, что идет рост ВВП, и конечно же, на приемлемом уровне дефицит бюджета - это 1,3 [трлн рублей] с последующим снижением".

Замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил о "крайне скептическом отношении" либерал-демократов к проекту внесенного бюджета. "Во-первых, бюджет внесен снова с дефицитом, мы видим, что сокращаются расходы на приоритетную социальную сферу. Да, сокращение, может быть, не такое большое, как в прошлом году, но все равно это сокращение. Мы категорически против, когда за счет социальной сферы латают дыры", - подчеркнул либерал- демократ.

Кроме того, он указал, что в проекте бюджета "увеличиваются расходы на погашение государственного долга". "Одновременно с этим мы вспоминаем о том, что несколько раз Госдума списывала долги: мы прощали долги Гвинее, Кубе, Киргизии. Наша принципиальная позиция - никому ничего не прощать", - заявил Нилов. "Кто не может возвращать деньгами, пусть находят другие способы возврата долгов - натурой; надо помогать только на взаимовыгодных условиях", - считает политик.

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