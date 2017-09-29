Оппозиция в Госдуме раскритиковала проект бюджета-2018

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Представители трех оппозиционных фракций в Госдуме раскритиковали проект бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 гг., внесенный в пятницу правительством, и высказали сомнение, что он сможет решить необходимые социальные задачи.

Так, первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев считает, что проект главного финансового документа страны "пока не отвечает на проблемы, стоящие перед страной, и будет продолжать ввергать [страну] в стагнацию". "Если посмотреть в процентах, что происходит по разделам бюджета, то у нас с вами в силу обостряющейся международной обстановки на оборону и безопасность предусмотрено 38%. Если мы тратим 38% на безопасность, значит, на социальные вопросы и реальную экономику денег остается меньше", - заявил он.

По мнению представителя "Справедливой России" Александра Ремезкова, предусмотренные в проекте бюджета темпы роста расходов "не соответствуют темпам роста доходов - всего 270 млрд [рублей]". "По нашим подсчетам, только образование и здравоохранение недофинансированы сейчас на 260 млрд рублей", - отметил он. Негативным моментом справоросс назвал рассчитанный в бюджете прожиточный минимум пенсионеров в размере 8 тыс. 703 рублей. "Мы считаем эту цифру неверным расчетом, потому что она должна быть 9 тыс. 953 рубля", - заявил Ремезков.

Позитивно в проекте бюджета, на его взгляд, то, что "на все три года предусматривается инфляция в размере 4%, то, что идет рост ВВП, и конечно же, на приемлемом уровне дефицит бюджета - это 1,3 [трлн рублей] с последующим снижением".

Замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил о "крайне скептическом отношении" либерал-демократов к проекту внесенного бюджета. "Во-первых, бюджет внесен снова с дефицитом, мы видим, что сокращаются расходы на приоритетную социальную сферу. Да, сокращение, может быть, не такое большое, как в прошлом году, но все равно это сокращение. Мы категорически против, когда за счет социальной сферы латают дыры", - подчеркнул либерал- демократ.

Кроме того, он указал, что в проекте бюджета "увеличиваются расходы на погашение государственного долга". "Одновременно с этим мы вспоминаем о том, что несколько раз Госдума списывала долги: мы прощали долги Гвинее, Кубе, Киргизии. Наша принципиальная позиция - никому ничего не прощать", - заявил Нилов. "Кто не может возвращать деньгами, пусть находят другие способы возврата долгов - натурой; надо помогать только на взаимовыгодных условиях", - считает политик.