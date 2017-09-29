Шрёдер и Новак вошли в совет директоров "Роснефти"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Акционеры "Роснефти" на внеочередном собрании досрочно прекратили полномочия действующего совета директоров компании и избрали новый состав, в который вошли бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер и министр энергетики РФ Александр Новак.

Таким образом, состав совета директоров увеличился с 9 до 11 человек.

Членами совета директоров в новом составе стали также помощник президента РФ Андрей Белоусов, главный исполнительный директор компании Игорь Сечин, профессор кафедры НИУ ВШЭ Олег Вьюгин, управляющий директор компании Nord Stream AG Артур Маттиас Варниг и бывший казначей ExxonMobil Дональд Хамфриз. От британской BP в совете президент группы компаний BP Роберт Дадли и президент по региону Бразилия, Уругвай, Венесуэла и Колумбия в компаниях BP Energy do Brasil и BP Brazil Гильермо Кинтеро. Членами совета стали представители нового акционера - QHG Oil Ventures (контролируется Glencore и Qatar Investment Authority) - глава Glencore Айван Глазенберг и президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Аль Сувайди.

Ранее Сечин отмечал, что компания предложила расширить состав участников совета директоров, чтобы в него вновь мог войти министр энергетики РФ Александр Новак.

Накопленный опыт

Бывший канцлер ФРГ доволен избранием в совет директоров "Роснефти" и рассчитывает привнести в компанию свой накопленный опыт.

"Везде ведутся дискуссии - стоит это делать или нет. Но я решил, что с большим удовольствием займусь этим [войду в совет директоров "Роснефти"]. Я решил привнести тот опыт, который мне удалось собрать и в политической, и в экономической сфере, а я думаю, что он немалый, на благо этой компании", - сказал Шредер.

Шрёдер добавил, что избран главой совета директоров "Роснефти".