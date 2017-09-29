В Эстонии проходит первый саммит по цифровым технологиям

ТАЛЛИН, 29 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Первый в истории ЕС саммит, посвященный цифровым технологиям, открылся в пятницу в столице Эстонии. Высшее руководство стран Евросоюза прибыло в Таллин в полном составе на один день, чтобы определиться, как превратить ЕС в глобального лидера в цифровой среде к 2025 году.

Саммит в "Котле"

Саммит, который стал главным событием полугодового председательства Эстонии в Совете ЕС, проходит в арт-центре "Котел культуры" - здании с необычной историей, о чем напомнил в своем приветствии участникам саммита и премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

"Котел" был открыт два года назад на месте бывшей Таллинской городской электростанции. С 1913 года эта станция на протяжении 66 лет снабжала электроэнергией столицу Эстонии, но потом была закрыта. Позднее котельный комплекс был признан памятником культуры и реконструирован.

Сегодня об индустриальном прошлом места встречи лидеров ЕС напоминают отреставрированные гигантские котлы, расположенные в котельном зале площадью 700 кв. м. В обычные дни здесь проходят концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие культурные мероприятия. В помещении "Котла культуры" также находятся творческие лаборатории и студия звукозаписи.

Творческую атмосферу места заседания подчеркнула необычная церемония открытия саммита. Вошедших в зал политиков приветствовал камерный хор Таллинской музыкальной средней школы под руководством Янне Фридолина, который исполнил для гостей несколько композиций по мотивам эстонских народных песен.

Журналисты и протесты

Прибывающих в "Котел культуры" лидеров встречали не только многочисленные сотрудники службы безопасности и несколько сотен журналистов, но и пикет, организованный имеющей незначительное представительство в парламенте страны Эстонской консервативной народной партии (EKRE). Особенно досталось от протестующих канцлеру Германии Ангеле Меркель, которую встретили свистом и плакатами со свастикой. В итоге она проследовала сквозь зону для интервью, так и не ответив ни на один из заданных вопросов.

Совсем другой пример отношения к публике продемонстрировал французский президент Эмманюэль Макрон, выступивший ранее на этой неделе с программными предложениями по реформе внутри ЕС. До "Котла культуры" он добирался пешком, фотографируясь с туристами и даже заглянув в одну из старейших действующих аптек в Европе в Старом Таллине.

Эстония показывает пример

Организовывая первый цифровой саммит ЕС, Эстония явно старалась подчеркнуть свои заслуги в этой сфере. На одном из стендов здесь можно получить консультацию по оформлению карточки электронного резидента страны, а подарки для прибывших журналистов (зарядное устройство для телефона) нужно получать самостоятельно в одном из автоматов службы доставки, выдающих заказы по вводимому коду.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд также подчеркнула заслуги своей страны, выступая с речью на открытии саммита.

"Я президент цифрового общества, которое управляется полностью электронным способом, и которое сделало это при поддержке правительства", - заявила она.

"Большей части цифровых государств еще только предстоит появиться на свет", - отметила президент Эстонии.

О значимости темы открыто говорят и другие лидеры ЕС. "Уверен, что сегодняшний день позволит нам продвинуться в определении цифровой повестки дня", - сказал журналистам президент Франции.