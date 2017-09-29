Проект бюджета РФ предусматривает 26,5 млрд руб. в год на средства реабилитации инвалидов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Порядка 26,5 млрд рублей планируется выделять ежегодно из федерального бюджета РФ в 2018-2020 годах на обеспечение техническими средствами реабилитации (ТСР) людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в пятницу в Федеральном фонде социального страхования (ФСС).

"Объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 81 региональному отделению Фонда на обеспечение инвалидов ТСР в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов, в соответствии с проектом федерального закона о бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации, составляет ежегодно в размере 26,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В ФСС также отметили, что в текущем году на обеспечение средствами реабилитации 1,2 млн инвалидов из федерального бюджета выделено 25,1 млрд рублей.

"По состоянию на 22 сентября 2017 года территориальными органами Фонда на указанные цели использовано средств федерального бюджета на общую сумму 22,0 млрд рублей, что составляет 87,7% от годовых бюджетных ассигнований, в том числе 2,5 млрд рублей израсходовано на выплату компенсаций инвалидам за самостоятельно приобретенное ТСР", - добавили в ФСС.