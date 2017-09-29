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Правительство заложило в бюджет выплату дивидендов Сбербанка за 2017 год

Экономика и бизнес
29 сентября, 15:40 UTC+3

Как сообщалось ранее, Минфин предложил установить единую норму выплаты дивидендов для всех госкомпаний на уровне 50% прибыли по МСФО, а том числе и Сбербанка

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство заложило в бюджет выплату дивидендов Сбербанка за 2017 год, указано в сопроводительных документах к проекту бюджета на 2018-2020 годы.

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"В соответствии с положениями проекта федерального закона "Об особенностях перечисления в 2018 году доходов, полученных Центральным Банком Российской Федерации от участия в капитале публичного акционерного общества "Сбербанк России" по итогам 2017 года" в доходах федерального бюджета учтено прогнозируемое поступление доходов Центрального банка Российской Федерации в 2018 году от участия в капитале публичного акционерного общества "Сбербанк России" по итогам 2017 года", - указано в документе.

Как сообщалось ранее, Минфин в "Основных направлениях налоговой и таможенной политики на 2018 год" предложил установить единую норму выплаты дивидендов для всех госкомпаний на уровне 50% прибыли по МСФО, а том числе и Сбербанка.

Глава регулятора отмечала, что Банк России планирует дополнительно обсудить с правительством РФ размер выплаты дивидендов Сбербанка.

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