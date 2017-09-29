Правительство может продлить льготную ставку НДС на внутренние рейсы до конца 2020 года

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Генеральному директору авиакомпании "ВИМ-Авиа" Александру Кочневу и главбуху Екатерине Пантелеевой в пятницу на допросе в Следственном комитете предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщил старший партнер в коллегии адвокатов "Юков и партнеры", адвокат Кочнева Михаил Воронин.

"Допрос идет, обвинение предъявлено обоим фигурантам дела - Кочневу и Пантелеевой", - сказал адвокат.

Следствие должно определиться с ходатайством в суд об избрании топ-менеджерам "ВИМ-Авиа" меры пресечения.

Как ранее ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах, совладельцы авиакомпании "ВИМ-Авиа" Рашид и Светлана Мурсекаевы будут объявлены в розыск в рамках уголовного дела о мошенничестве. Рашид Мурсекаев в четверг должен был явиться на допрос к следователю, накануне ему была направлена соответствующая повестка.

После массовых задержек и отмен рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). В среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина дело передано в центральный аппарат СК. По данным следствия, с 22 сентября должностные лица авиакомпании, заведомо зная, что средств для закупки топлива не хватает, в том числе в аэропорту Домодедово, не имея договоров с другими поставщиками и, таким образом, не имея возможности перевозить пассажиров, продолжали продавать билеты на рейсы, выручив за них свыше 1 млн рублей.