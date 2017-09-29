Бюджетное правило обеспечит выход на бездефицитный бюджет на первичном уровне в 2019 г.

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Применение бюджетного правила обеспечит выход на бездефицитный бюджет на первичном уровне в условиях постоянных цен на нефть марки Urals на уровне $40 за баррель в реальном выражении уже в 2019 году, говорится в сопроводительном документе к проекту бюджета на 2018-2020 годы.

"При этом ненефтегазовый дефицит федерального бюджета сократится с 9,1% в 2016 году до 5,8% ВВП в 2020 году", - говорится в документе.

Минфин России повысил прогноз по дефициту федерального бюджета за 2017 год с 2,2% ВВП до 2,5% ВВП, говорится в сопроводительных материалах к проекту бюджета 2018-2020 годов. Законом о бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы предусматривался дефицит бюджета по итогам 2017 года на уровне 2,1% ВВП.

В законопроекте о внесении изменений в федеральный закон "О федеральном бюджете на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 годов" Минфин скорректировал заложенный в бюджет РФ 2017 г. дефицит до 2,18% ВВП с 2,09% ВВП. В частности, теперь Минфин закладывает дефицит бюджета в 2017 г. в размере 2,008 трлн руб. против 1,924 трлн руб., а заложенный объем ВВП в 2017 г. теперь скорректирован до 92,22 трлн руб. с 92,19 трлн руб.

Дивиденды

Минфин ожидает в 2018 году получение прибыли в виде дивидендов от компаний с госучастием в размере 379,8 млрд рублей. При этом поступление средств от перечисления части прибыли Банка России в федеральный бюджет на 2018-2020 гг. не планируется, так как ЦБ "по результатам деятельности в 2017-2019 годах Банк России не планирует получение прибыли", говорится в тексте документа. При этом в бюджете запланировано получение дивидендов от участия ЦБ в капитале Сбербанка по итогам 2017 года.

Правительство заложило в бюджет на 2018-2020 гг. получение 36,63 млрд рублей от приватизации государственных активов. Об этом говорится в сопроводительных документах к проекту бюджета на 2018-2020 гг.

Доходы федерального бюджета от поступлений платежей при пользовании природными ресурсами в 2018 г. составят 379,044 млрд руб., или 0,39% к ВВП. При этом объем поступлений по этой статье в 2019 г. ожидается на уровне 385,037 млрд руб. (0,37% к ВВП), в 2020 г. - 400,461 млрд руб. (0,36% к ВВП).

Поступление платежей при пользовании недрами в федеральный бюджет в 2018 г. прогнозируется на уровне 63,054 млрд руб., в 2019 г. - 53,092 млрд руб. и 53,149 млрд руб. в 2020 году.

В свою очередь, доходы от разовых платежей по аукционам на участки недр в 2018 г. прогнозируются на уровне 61,816 млрд руб., в 2019-2020 г. - 51,800 млрд руб. При этом, согласно предварительному прогнозному перечню участков недр углеводородного сырья, твердых полезных ископаемых, подземных вод и лечебных грязей, в 2018-2020 г. может пройти по 528 аукционов и конкурсов ежегодно. В документе отмечается, что платежи за пользование участками недр на континентальном шельфе в 2018 г. составят 198,8 млн руб., в 2019 г. - 213,2 млн руб. и 228,6 млн руб. в 2020 г.

Налогообложение

Правительство рассчитывает получить в федеральный бюджет в 2018 году 806 млрд рублей от налога на прибыль.

Правительство также заложило в бюджет на 2018-2020 гг. получение 3,3 трлн рублей в виде налога на добавленную стоимость в 2018 году. "В период 2018-2020 годов поступления по налогу на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ, будут увеличиваться и составят 3,330 трлн рублей в 2018 году (3,4% ВВП), 3,558 трлн рублей в 2019 году (3,4% ВВП) и 3,880 трлн рублей в 2020 году (3,5% ВВП)", - говорится в документе.

Правительство может продлить действие льготной ставки НДС 10% на внутренние рейсы до конца 2020 г. Действие льготной 10-процентной ставки НДС на внутренние авиаперевозки пассажиров и багажа, ранее действовавшее до 31 декабря 2017 года, может быть продлено до 31 декабря 2020 года. Соответствующие изменения, вступающие в силу с 1 января 2018 года, учтены при расчете прогнозируемого объема доходов федерального бюджета, отмечается в документе.

Понижение порога беспошлинного ввоза

Правительство РФ заложило в бюджет на 2018-2020 гг. постепенное понижение порога беспошлинного ввоза товаров до €20, что принесет дополнительные 30 млрд руб. в 2018 г. и 60 млрд руб. в 2019 г. Сейчас порог беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа для физических лиц составляет €1000.

Акцизы на табак и алкоголь

Увеличение акцизов повысит доходы бюджета в 2018 г. на 38,6 млрд руб., в 2019 г. на 74,8 млрд руб.

Правительство заложило в проект бюджета специфическую ставку акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% в размере 544 рубля за 1 литр с 1 января 2020 года.

С 1 января 2020 г. ставка акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9% включительно устанавливается в размере 435 руб. за 1 л. Ставка акциза на вина (за исключением вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения и игристых вин) с 1 января 2020 г. устанавливается в размере 19 руб. за 1 л.

В пояснительной записке к проекту бюджета говорится, что документ также предусматривает установление с 1 июля 2018 года специфической ставки акциза на сигареты и папиросы в размере 1,718 тыс. рублей за 1 тыс. штук, а с 1 января 2020 года - 1,96 тыс. рублей за 1 тыс. штук. В настоящее время ставка акциза на сигареты составляет 1,562 тыс. рублей за тысячу штук.

Предусмотрено также установление минимальной специфической ставки на сигареты и папиросы с 1 июля 2018 года в размере 2,335 тыс. рублей за тысячу штук и с 1 января 2020 года - 2,671 тыс. рублей за тысячу штук. В настоящее время она составляет 2,1 тыс. рублей.

Кроме того, с 1 января 2020 года планируется установить ставку на трубочный табак на уровне 3,172 тыс. рублей за кг, специфическую ставку на сигары - на уровне 215 рублей за штуку, на сигариллы - 3,05 тыс. рублей за тысячу штук.

Топливно-энергетический комплекс

Правительство заложило в бюджет до 2020 года постепенное снижение цен на нефть после окончания действия соглашения ОПЕК+ в марте 2018 года. "После окончания действия договора прогнозируется постепенное снижение цен на нефть под давлением роста добычи нефти (в том числе в странах, не участвующих в соглашении об ограничении добычи) и низкого спроса на фоне невысоких темпов роста мировой экономики", - говорится в документе.

При этом экспорт нефти в 2017 г. снизится с 257,7 млн до 255,7 млн т, следует из документов, подготовленных МЭР к пакету проекта бюджета РФ. В 2018 г. экспорт ожидается в объеме 256,7 млн т. В 2019 г. - до 264,7 млн т. В 2020 г. Россия может поставить уже 266,7 млн т нефти на экспорт, говорится в материалах к проекту бюджета.

Экспорт нефтепродуктов в 2017 г. сохранится в прежнем объеме - 154 млн т, отмечается в документе. В 2018 г. ожидается рост экспорта - до 156 млн т, в 2019 г. - снижение на 6 млн т - до 150 млн т. В 2020 г, по прогнозу, экспорт нефтепродуктов из РФ ожидается в объеме 151 млн т.

Ведомство также ожидает, что добыча газа в России в 2017 году увеличится до 673,4 млрд куб. м с 640,7 млрд куб. м в 2016 году. Рост добычи продолжится и в 2018 году показатель достигнет 663 млрд куб. м, в 2019 году - 672 млрд куб. м, в 2020 году - 685 млрд куб. м. Прогноз добычи нефти не изменился: в 2017 году - 548 млн тонн, в 2018-2019 годах - 553 млн тонн.

Прогноз средней экспортной цены газа в дальнее зарубежье повысился: в 2017 году до $187,6 за тысячу кубометров с $183. В 2018 году цена ожидается на уровне $181, 2019 году - $165, 2020 году - $164,7. Прогноз по объему экспорта министерство не изменило, в 2017 году он по-прежнему ожидается на уровне 197,3 млрд куб. м, в 2018 г. - 197,4 млрд куб. м, в 2019 г. - 202,4 млрд куб. м, в 2020 г. - 206,4 млрд куб. м.

По данным Минэнерго, добыча газа в России в 2017 году может составить 640,5 млрд кубометров, что почти на уровне прошлого года в 640,2 млрд кубометров. В 2018 году добыча газа может возрасти до 648,3 млрд кубометров, а в 2019 году - до 656 млрд кубометров.

При этом инвестиции в добычу газа в 2018-2020 годах прогнозируются в размере 766 млрд рублей. "В 2018-2020 гг. в целом по добыче природного газа и газового конденсата инвестиции прогнозируются в объеме более 766,1 млрд рублей, при этом к 2020 г. капиталовложения в добычу газа увеличатся на 1% в сопоставимых ценах по сравнению с уровнем 2016 г.", - говорится в документе.

Основными проектами в магистральном газопроводном транспорте в среднесрочный период являются газопроводы "Сила Сибири", "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Инвестиции в транспорт газа в 2018-2020 гг. оцениваются в объеме 1,3 трлн рублей, при этом к 2020 г. капиталовложения в транспортировку газа повысятся на 9% в сопоставимых ценах по сравнению с уровнем 2016 г.

В документе отмечается, что возможное расширение "Северного потока" будет способствовать снижению рисков транзита газа по территориям смежных государств, а также наращиванию экспорта российского газа для удовлетворения растущего спроса на европейских рынках.

Таким образом, при отсутствии ресурсных ограничений прогноз добычи газа определяется потребностями внешнего и внутреннего рынков. При этом перспективы добычи газа сопряжены с переходом на более трудноизвлекаемые и находящиеся в более сложных геологических условиях месторождения. Кроме того, в условиях ужесточения конкуренции на рынке газа перспективными направлениями для российского газа будут являться рынок АТР, а также развитие проектов СПГ, что требует значительных инвестиционных затрат.

В добыче нефти с учетом негативных тенденций внешнеэкономической конъюнктуры, кредитных рисков и ограничений, а также переносов сроков реализации ввода новых месторождений, расположенных в удаленных регионах со сложными условиями разработки (в том числе проектов по освоению шельфа, трудноизвлекаемых запасов), прогнозируется оптимизация инвестиций в добычу. В результате инвестиции в добычу нефти в сопоставимых ценах к 2020 г. вырастут на 18,5% к уровню 2016 г. В 2017-2020 гг. планируется ввод в промышленную разработку крупных месторождений (Тагульское, Куюмбинское, Юрубчено-Тохомское, Эргинский участок Приобского месторождения).

Расходы бюджета в 2018-2020 годах на программу "Энергоэффективность и развитие энергетики" составят почти 31 млрд рублей. В 2018 году из бюджета на реализацию госпрограммы по энергетике планируется выделить 11,348 млрд рублей, в 2019 году - 10,407 млрд рублей, в 2020 году - 9,155 млрд рублей.

Отмечается, что бюджетное финансирование программы в 2018 году было увеличено на 5,7 млрд рублей, в 2019 году - на 4,9 млрд рублей.

Увеличение объема бюджетных ассигнований в 2018-2019 годах обусловлено увеличением финансирования подпрограммы по возмещению территориальным сетевым организациям, работающих в Крыму и Севастополе, из-за выпадающих доходов компаний, образованных в результате установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня.

Объем бюджетных ассигнования на развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений в 2017 г. составит 10,233 млрд руб., следует из сопроводительных документов к проекту бюджета. В 2018 г. этот показатель ожидается на уровне 9,801 млрд руб., в 2019 г. - 9,807 млрд руб., в 2020 г. - также 9,807 млрд руб.

Согласно документу, результатами программы станут "создание научно-технического задела для производства конкурентоспособных высокоэкономичных судов и плавсредств гражданского назначения для отраслей, осуществляющих добычу полезных ископаемых", а также судов научно-исследовательского и экспедиционного флота. В числе прочего, планируется разработать инновационную технику для освоения шельфовых месторождений, а также провести техперевооружение на исследовательских комплексах.

Проект бюджета предусматривает 100%-ное зачисление доходов от акцизов на топливо в региональные бюджеты с 2018 по 2020 года, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В бюджеты субъектов Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрено 100%-ное зачисление доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации.

Субсидии Внешэкономбанку

Проект федерального бюджета на 2018 г. и плановый период 2019-2020 гг. предусматривает субсидии Внешэкономбанку на уровне 100 млрд руб. в 2018-2019 гг. ежегодно. Соответствующие положения содержатся в сопроводительных материалах к проекту бюджета. Как следует из документа, ВЭБ получит на 50 млрд руб. меньше, чем планировалось ранее в 2018-2019 гг., - по 100 млрд рублей в год (ранее планировалось 150 млрд рублей в год).

Правительство заложило в бюджет-2018 увеличение ассигнований Внешэкономбанку на 828 млн рублей для поддержки проектного финансирования, говорится в сопроводительных документах к проекту бюджета на 2018-2020 гг.

В рамках господдержки "фабрики проектного финансирования" запланировано увеличение бюджетных ассигнований в 2018 году "в объеме 828,0 млн рублей в целях предоставления субсидии финансовым организациям на возмещение расходов в связи с предоставлением кредитов и займов в рамках реализации механизма "фабрики проектного финансирования" на базе государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", - говорится в документе.

Объем ФНБ и Резервного фонда

В 2018 году объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), который будет в том же году объединен с Резервным фондом, снизится с 3,9 трлн руб. до 3,756 трлн руб., а в 2019 году вырастет до 4,4 трлн руб. Снижение объема ФНБ в 2018 году произойдет из-за финансирования за счет средств Фонда дефицита федерального бюджета и софинансирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, уплативших дополнительные взносы на накопительную пенсию, в размере 1,1 трлн руб. Отчасти это будет компенсировано дополнительными нефтегазовыми доходами в 716,6 млрд руб., и курсовой разницей в 252,8 млрд руб.

В 2019 году планируется рост объема средств ФНБ с 3,756 до 4,4 трлн руб., за счет нефтегазовых доходов в 547,1 млрд руб. и курсовой разницы 110,3 млрд руб., на софинансирование накопительной пенсии из ФНБ планируется направить 4,5 млрд руб. В 2020 году объем средств ФНБ должен вырасти с 4,4 до 4,448 трлн руб. - за счет курсовой разницы в размере 81,9 млрд руб, на софинансирование накопительной пенсии будет направлено 3,8 млрд руб. из ФНБ.

Доходы от утилизационного сбора

Проект бюджета предусматривает рост поступлений от утилизационного сбора в 2018 г. на 53 млрд руб., на плановые 2019-2020 гг. - на 13,4 млрд руб. и 7,6 млрд руб. соответственно. "По сравнению с уточненной оценкой поступлений за 2017 год в 2018 году прогнозируется рост на 53 092,7 млн рублей, в 2019 году и 2020 году по сравнению с предыдущим годом на 13 489,5 млн рублей и 7 604,0 млн рублей соответственно", - говорится в пояснительной записке к документу.

В прогнозе поступления утилизационного сбора учтено повышение на 15% с 2018 года ставок сбора на колесные транспортные средства, самоходные машины и (или) прицепы к ним производимые в Российской Федерации и ввозимые в Российскую Федерацию, а также введение с 2018 года утилизационного сбора на средства производства тяжелого и энергетического машиностроения по адвалорной ставке 7%.

Уровень госдолга

Правительство установило верхний предел государственного внешнего долга Российской Федерации на 1 января 2019 г. в сумме $71,6 млрд. Верхний предел государственного внешнего долга РФ на 1 января 2020 г. установлен в сумме $73,2 млрд, а на 1 января 2021 г. - в сумме $71,9 млрд.

Верхний предел государственного внутреннего долга РФ на 1 января 2019 г. установлен в бюджете на уровне 10,5 трлн руб., на 1 января 2020 г. - 11,4 трлн руб., на 1 января 2021 г. - 12,7 трлн руб., говорится в документе. Таким образом, в течение ближайших трех лет внешний долг РФ будет постепенно сокращаться, а внутренний - увеличиваться.

Уровень зарплат и занятости

Минфин прогнозирует рост уровня зарплат на 4,1% в связи с выполнением майских указов президента

"В части оплаты труда определяющую роль будет играть выполнение в 2018 году обязательств, закрепленных в указах президента Российской Федерации. В результате наибольший рост реальной заработной платы ожидается в 2018 году (4,1%) с последующим замедлением (до 1,3-1,5% в 2019 - 2020 годах)", - говорится в документе.

Уровень безработицы к 2020 году может уменьшится с нынешних 5,2% до 4,7% из-за сокращения численности трудоспособного населения и восстановления экономики страны.

"Сокращение численности населения трудоспособного возраста и уверенное восстановление экономической активности продолжат оказывать давление на рынок труда: прогнозируется снижение уровня безработицы с 5,2% в 2017 году до 4,7% в 2020 году", - говорится в документе.

Тарифы на газ и передачу электроэнергии

Правительство заложило в проект бюджета на 2018 год индексацию оптовых цен на газ для всех категорий на 3,4%, следует из документа. В 2019 году индексация планируется на уровне 3,1%, в 2020 году - на 3%.

Средние темпы роста тарифов сетевых организаций, осуществляющих передачу электроэнергии, для промышленных потребителей в 2018-2020 годах будут ниже, чем для населения. Эта мера способствует снижению объема перекрестного субсидирования, следует из сопроводительных материалов к проекту бюджета.

В записке отмечается, что в образовании оптовых цен на газ и тарифов на услуги по транспортировке для независимых производителей планируется перейти на долгосрочное регулирование тарифов (пять лет).

Это потребует изменений принципов корпоративного планирования "Газпрома" в части разработки инвестпрограммы и плана развития, отмечается в документе.

"В целях предотвращения дисбалансов на рынке газа в прогнозном периоде необходимо индексировать тарифы на указанные услуги на уровень, не превышающий уровень индексации оптовых цен на газ", - говорится в документе.

Индексация тарифов на транспортировку газа по газораспределительным сетям в целом по стране будет осуществляться темпами не выше инфляции и также будет ограничена уровнем оптовых цен на газ, отмечается в нем.

Средний рост тарифа на передачу электроэнергии в 2018-2020 годах для промпотребителей составит 3% ежегодно, для населения - 5% ежегодно. В 2017 году рост цен на оптовом рынке ожидается в размере 10,5%.

"В начале 2017 года осуществлен ввод наиболее дорогих по стоимости строительства энергоблоков Белоярской АЭС и Нововоронежской АЭС-2 по договорам предоставления мощности. При этом ввод Нововоронежской АЭС-2 был перенесен с 2016 на 2017 год. Дополнительно в прогнозе учитывается установление надбавки к цене на мощность для потребителей первой и второй ценовых зон ОРЭМ (оптовый рынок электроэнергии и мощности - прим. ред.) в целях доведения тарифов на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня в полном объеме уже в 2017 году", - отмечается в материалах.

На оптовом рынке электроэнергии в 2018 году рост цен может составить 4%, в 2019 году - на 6,9%, в 2020 году - на 4%. Основное давление на рост цен на оптовом рынке электроэнергии в 2018-2020 годах будет оказывать ввод первого энергоблока Ленинградской АЭС-2 и второго энергоблока Нововоронежской АЭС-2, а также увеличение объемов генерации с использованием возобновляемых источников энергии.

"Майские указы" президента

Проект бюджета РФ на 2018-2020 годы предусматривает выделение 2,2 трлн рублей на исполнение "майских указов" президента РФ, следует из сопроводительных документов к проекту.

В частности, на проведение государством долгосрочной экономической политики предполагается за три года направить почти 266 млрд рублей, на выполнение социальных обязательств - 791,2 млрд рублей, на реализацию государственной политики по образованию и культуре - почти 118 млрд рублей.

Также до 2020 года планируется направить чуть более 5 млрд рублей на обеспечение граждан РФ доступным комфортным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

"Социальная поддержка граждан"

Порядка 1,3 трлн рублей предусмотрено в проекте бюджета РФ на 2018 год на реализацию госпрограммы "Социальная поддержка граждан".

"Бюджетные ассигнования, предусмотренные в законопроекте на реализацию государственной программы "Социальная поддержка граждан", в 2018 году составят 1 трлн 328 млрд 626,4 млн рублей, в 2019 году - 1 трлн 313 млрд 065,1 млн рублей, в 2020 году - 1 трлн 316 млрд 714,0 млн рублей", - говорится в документе.

На финансирование госпрограммы "Доступная среда" в бюджете 2018 года предусмотрено 49 млрд рублей, столько же - в 2019 и 2020 гг. На реализацию госпрограммы "Содействие занятости населения" в 2018 году будет направлено 45 млрд рублей, в 2019 и в 2020 гг. - по 46 млрд рублей.

Расходы на политические статьи

Проект бюджета РФ на 2018-2020 годы предусматривает выделение на внешнеполитическую деятельность 116,9 млрд рублей в 2018 году, 121,1 млрд рублей в 2019 году и 117,7 млрд рублей в 2020 году. При этом бюджетное финансирование внешнеполитической деятельности в 2018 году сокращено на 7,9 млрд рублей, в 2019 году - на 6,4 млрд рублей, в 2020 году - на 3,4 млрд рублей.

Государство также намерено потратить на обеспечение функционирования президента РФ и его Администрации около 30 млрд рублей за ближайшие три года. Почти в два раза меньше денег потребуется на обеспечение работы премьер-министра, его заместителей и аппарата правительства.

В сопроводительных документах к проекту бюджета на 2018-2020 гг. говорится, что "бюджетные ассигнования по направлению "Обеспечение функционирования президента РФ и его администрации" в 2018 году составят 9 764,1 млн. рублей, в 2019 году - 9 786,6 млн. рублей и в 2020 году - 9 787,6 млн. рублей".

В документах отмечается, что бюджетные расходы увеличены, в частности, "на проведение пресс-конференции президента Российской Федерации для российских и иностранных журналистов в 2018 и 2019 годах на 68,0 млн рублей ежегодно; на визиты глав иностранных государств, глав правительств иностранных государств, руководителей международных организаций, парламентских делегаций, делегаций иностранных государств в 2018 году на 52,2 млн рублей, в 2019 году на 54,3 млн рублей".

Статья бюджета по обеспечению функционирования председателя правительства РФ, его заместителей и аппарата Правительства Российской Федерации составляет порядка 18,4 млрд рублей на три года. "Бюджетные ассигнования <...> в 2018 году составят 6 072,6 млн. рублей, в 2019 году - 6 170,0 млн. рублей и в 2020 году - 6 174,0 млн. рублей", - отмечается в сопроводительных документах к бюджету.

Проект бюджета на 2018 год и трехлетний плановый период предусматривает увеличение ассигнований на обеспечение деятельности обеих палат Федерального Собрания России - Государственной Думы и Совета Федерации.

Расходы бюджета по направлению "Государственная Дума ФС РФ" в 2018 году составят 10 933,7 млн рублей, в 2019 году - 10 826 млн рублей и в 2020 году - 12 467,6 млн рублей. На эти же цели в текущем федеральном бюджете отведено 9 156,3 млн рублей, при запланированных ассигнованиях в 2018 году - 9 173,6 млн рублей и в 2019 году - 9 124,3 млн рублей.

Увеличение расходов объясняется предоставлением субсидий редакциям Парламентского телевидения (в 2018 году на 344,0 млн рублей, в 2019 году на 216,8 млн рублей, в 2020 году на 5,6 млн рублей) и "Парламентской газете" (в 2018 году на 4,7 млн рублей, в 2019 году на 4,8 млн рублей).

Ассигнования на деятельность Совета Федерации запланированы в 2018 году в размере 5 848,5 млн рублей, в 2019 году - 6 414,9 млн рублей и в 2020 году - 6 576,4 млн рублей. В бюджете этого года они составляют 391,6 млн рублей, при запланированных показателях в 2018 году - 5 853,2 млн рублей, в 2019 году - 5 856,1 млн рублей. На увеличение расходов по этой статье повлияли организация и проведение второго международного Евразийского женского форума в 2018 году (на 63,6 млн рублей), говорится в пояснительной записке.

В 2018 году на функционирование Центральной избирательной комиссии планируется выделить из бюджета порядка 4,5 млрд рублей."Бюджетные ассигнования по направлению "Центральная избирательная комиссия Российской Федерации" в 2018 году составят 4 494,9 млн рублей, в 2019 году - 4 133,9 млн рублей и в 2020 году - 4 197,4 млн рублей", - говорится в пояснительной записке.

Согласно данным пояснительной записки, размещенной в электронной базе законопроектной деятельности Госдумы, в 2017 году на деятельность ЦИК было выделено 21 248,3 млн рублей. При этом планировалось, что в 2018 году будет затрачено 4 557,8 млн рублей и в 2019 году - 4 057,8 млн рублей.

Большой объем финансирования на 2017 год обусловлен тем, что в конце этого года официально начнется президентская избирательная кампания, которую организует ЦИК РФ. Сами выборы главы государства должны состояться в марте 2018 года. "Бюджет [ЦИК] 2017 года состоит из двух основных цифр. Это цифра, которая выделена нам на проведение избирательной кампании президента, - 14,9 млрд рублей. Вторая часть - это средства на финансирование текущей деятельности ЦИК, ее подведомственных организаций и деньги, которые мы отдаем избирательным комиссиям субъектов РФ, - около 5,5 млрд рублей", - пояснял ранее зампред Центризбиркома Николай Булаев. Он уточнил, что доступ к 14,9 млрд рублей "ЦИК РФ получит после того, как выйдет решение о дате, о начале и об объявлении избирательной кампании по выборам президента РФ".

Расходы на развитие науки и технологий

Дополнительные расходы на повышение оплаты труда научных сотрудников в 2018-2020 годах составят 35,9 млрд рублей.

"Увеличение параметров финансового обеспечения подпрограммы "Фундаментальные научные исследования" обусловлено <...> выделением дополнительных бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда научных сотрудников учреждений, подведомственных ФАНО России, Минкультуры России и Минстрою России, в соответствии с Указом от 7 мая 2012 г. № 597", - говорится в этих документах.

Одиннадцать "майских" указов были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным 7 мая 2012 года, в день его инаугурации на третий президентский срок. В частности, "майские" указы предполагают доведение средней зарплаты научных сотрудников до 200% от средней по региону к 2018 году.

В 2018 году на эти цели будет выделено дополнительные 16,4 млрд рублей, в 2019 году - 17 млрд по сравнению с параметрами бюджета 2017-2019 годов. В 2020 году на оплату труда ученых планируется направить еще на 2,4 млрд больше, чем в 2019 году.

Всего на реализацию государственной программы "Развитие науки и технологий" на 2018-2020 годы в 2018 году будет направлено 181,7 млрд рублей, в 2019 году - 182,1 млрд рублей, в 2020 году - 184,9 млрд рублей.

Расходы на космическую деятельность

Россия потратит на космическую деятельность в 2018 году почти 182 млрд рублей, в 2019 году - больше 172 млрд, еще почти столько же - в 2020 году. "Бюджетные ассигнования, предусмотренные в законопроекте на реализацию государственной программы "Космическая деятельность России на 2013-2020 годы", в 2018 году составят 181 755,8 млн рублей, в 2019 году - 172 699,8 млн рублей, в 2020 году - 171 840,7 млн рублей", - говорится в тексте документа.

Согласно тексту документа, предусмотренные объемы бюджетных ассигнований, по сравнению с объемами, утвержденными законом № 415-ФЗ, в 2018 году увеличены на 11 713,2 млн рублей, в 2019 году - на 12 702,4 млн рублей, а в 2020 году уменьшены на 859,1 млн рублей.

Изменение параметров обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на поддержку организаций, осуществляющих имущественное страхование рисков при запусках и летных испытаниях космических аппаратов, в объеме 67 млн рублей в 2019 году и 55,9 млн рублей в 2020 году к параметрам законопроекта на 2019 год в связи с уточнением плана запусков с космодромов Байконур и Восточный.

Также корректировка произошла за счет уменьшения бюджетных ассигнований на эксплуатацию объектов наземной космической инфраструктуры космодромов Байконур и Восточный в объеме 1 286,7 млн рублей в 2018 году, с направлением указанных бюджетных ассигнований на иные мероприятия государственной программы, а также увеличением бюджетных ассигнований, зарезервированных на реализацию мероприятий Федеральной космической программы России на 2016-2025 годы, связанных с созданием перспективной ракеты-носителя "Союз-5", пилотируемого транспортного корабля нового поколения, запуском спутников связи и вещания типа "Экспресс" и поддержанием орбитальной группировки (6 050,0 млн рублей в 2018 году).

Изменение параметров финансового обеспечения федеральной целевой программы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы" помимо общих подходов обусловлено уменьшением бюджетных ассигнований, предусмотренных госкорпорации "Роскосмос" на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2018 году на 1 404,8 млн рублей в связи с отказом от их реализации, а также завершением отдельных мероприятий указанной федеральной целевой программы в 2020 году (3 635,3 млн рублей).

Увеличение объемов бюджетных ассигнований по федеральной целевой программе "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации" обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий для выполнения работ по созданию объектов второй очереди космодрома Восточный, необходимых для осуществления запуска по решению президента Российской Федерации в 2021 году с космодрома Восточный ракеты-носителя "Ангара-А5" (9 265,8 млн рублей в 2018 году, 13 118,4 млн рублей в 2019 году и 2 593,9 млн рублей в 2020 году).

Расходы на оборону

Расходы на национальную оборону в 2018 году составят более 2,77 трлн рублей, что на 100 млрд рублей меньше, чем в 2017 году. "Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная оборона" в 2018 году составят 2 771 784,6 млн рублей, в 2019 году - 2 798 497,4 млн рублей и в 2020 году - 2 807 994,3 млн. рублей. По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов раздела "Национальная оборона" составит в 2017 году 3,1%, в 2018 году - 2,8%, в 2019 году - 2,7% и в 2020 году - 2,5 процента", - говорится в документах. В этом году бюджетные расходы на национальную оборону составили свыше 2,87 трлн рублей.

Доля в общем объеме расходов федерального бюджета по разделу "Национальная оборона" в 2018 и 2020 годах по сравнению с 2017 годом (17,0%) уменьшится и составит 16,8%, в 2019 году увеличится и составит 17,1 процента.

"Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными законом № 415-ФЗ, в 2018 году увеличены на 42 633,4 млн рублей, в 2019 году уменьшены на 17 323,8 млн рублей, в 2020 году по сравнению с объемами, предусмотренными законопроектом на 2019 год, увеличены на 9 496,9 млн рублей", - говорится в тексте документа.

Из сопроводительных документов следует, что наряду с общими подходами к формированию проекта федерального бюджета на изменение расходов по разделу "Национальная оборона" повлияло увеличение бюджетных ассигнований на текущее содержание Вооруженных сил РФ, включая продовольственное, транспортное обеспечение, содержание объектов инфраструктуры, в 2018 году на 62,5 млрд рублей, уменьшение бюджетных ассигнований Минобороны России, предусмотренных на оплату договоров по предоставлению коммунально-эксплуатационных услуг в 2018 году на 50,253 млрд рублей, а в 2019 году - на 50,677 млрд рублей.

Бюджетные ассигнования, зарезервированные при формировании проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по разделу "Национальная оборона", будут направлены в частности на обеспечение выполнения международных обязательств по размещению воинских формирований РФ на территориях иностранных государств в 2018 - 2020 годах (в объеме 4,4 млрд рублей ежегодно).

Расходы на развитие культуры и туризма

Более 245 млрд рублей будет выделено на финансирование государственной программы "Развитие культуры и туризма" в России с 2018 по 2020 годы.

"Бюджетные ассигнования, предусмотренные в законопроекте на реализацию государственной программы "Развитие культуры и туризма" на 2018-2020 годы, в 2018 году составят 90 379,2 млн рублей, в 2019 году - 79 483,0 млн рублей, в 2020 году - 75 197,6 млн рублей", - говорится в документе.

По сравнению с показателями, утвержденными в предыдущем варианте бюджета, финансирование развития инфраструктуры и системы управления в сфере культуры и туризма сократится в 2018 году на 7,7 млрд рублей, а в 2019 - на 8,1 млрд рублей. Развитие архивного дела получит на 1,4 млрд рублей меньше запланированного в 2018 году и на 1,3 млрд рублей меньше в 2019. Финансирование сохранения и развития кинематографии в 2018 году скорректировано на 777,8 млн рублей в меньшую сторону.

Расходы на спорт

Проект бюджета предусматривает расходы на подготовку и проведение чемпионата мира по футболу в размере 21,595 млрд рублей, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В тексте отмечается, что изменений параметров финансового обеспечения подпрограммы не предусмотрено, с 2019 года соответствующие мероприятия завершаются.

Всего на финансирование государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" планируется выделить 57,2 млрд рублей в 2018 году, в 2019 году - 34,4 млрд рублей, в 2020 году - 35 млрд рублей. По сравнению с показателями, утвержденными в предыдущем варианте бюджета, объемы выделенных средств увеличены на 2,5 млрд в 2018 году и 2,2 млрд в 2019-м.

На финансирование подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" в 2018 году планируется выделить 3,7 млрд, на подпрограмму "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" - 24,6 млрд, на Федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" - 6,4 млрд, на подпрограмму "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" - 833 млн.

В пояснительной записке к проекту бюджета отмечается, что планируемые затраты на обеспечение участия сборных команд в Олимпийских играх и других международных соревнованиях в 2020 году увеличены на 2,5 млрд рублей. Бюджетные ассигнования на призовые по итогам Олимпиады и Паралимпиады 2020 года увеличены на 974,8 млн рублей.

Расходы поддержку АПК

Госфинансирование программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в бюджете РФ 2018 г. заложено на уровне 222,27 млрд руб.

"Бюджетные ассигнования, предусмотренные в законопроекте на реализацию государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг., в 2018 г. составят 222,27 млрд руб., в 2019 г. - 222,21 млрд руб., в 2020 г. - 222,22 млрд руб.", - отмечается в документе.

Господдержка развития рыбохозяйственного комплекса РФ в 2018 году составит 10,2 млрд рублей.

"Бюджетные ассигнования, предусмотренные в законопроекте на реализацию государственной программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса", в 2018 году составят 10,21 млрд рублей, в 2019 году - 10 млрд рублей, в 2020 году - 10,29 млрд рублей", - отмечается в документе.

Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 415-ФЗ, в 2018 году увеличены на 193,8 млн. рублей, в 2019 году - на 331,3 млн. рублей, в 2020 году по сравнению с объемами, предусмотренными законопроектом на 2019 год, увеличены на 250,6 млн. рублей.

Расходы по выплатам дореформенных вкладов

Проект бюджета предусматривает объем компенсационных выплат дореформенных вкладов на следующие три года в размере 5,5 млрд рублей ежегодно, следует из сопроводительных материалов к документу.

"Объем компенсационных выплат по гарантированным сбережениям граждан в соответствии с федеральным законом от 10 мая 1995 г. № 73-ФЗ "О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации" (вклады в Сбербанке Российской Федерации по состоянию до 20 июня 1991 года, вклады (взносы) в организациях государственного страхования Российской Федерации по состоянию на 1 января 1992 года и выкуп сертификатов Сбербанка СССР и Государственных казначейских обязательств СССР, размещенных на территории Российской Федерации в период до 1 января 1992 года) в 2018-2020 годах не изменится по сравнению с объемом выплат в 2017 году и составит 5 500,0 млн. рублей ежегодно", - отмечается в документе.

Речь идет о вкладах граждан РФ в Сбербанке, открытых до 20 июня 1991 года (315,3 млрд советских рублей), о взносах в "Госстрахе" по договорам личного страхования в период до 1 января 1992 года (29,4 млрд рублей) и о госбумагах СССР и РСФСР, размещенных до 1 января 1992 года (0,84 млрд рублей). Общая сумма гарантированных сбережений - 345,5 млрд рублей.

Помощь Южной Осетии

Размер финансовой помощи Южной Осетии со стороны России в 2018 и 2019 годах увеличится на 575 млн рублей ежегодно в связи с переносом сроков реализации инвестиционной программы. Документ предусматривает "увеличение объема бюджетных ассигнований по сравнению с параметрами федерального закона № 415 в 2018 и 2019 годах на 575 млн рублей ежегодно на оказание финансовой помощи в целях осуществления бюджетных инвестиций и поддержки инвестиционной деятельности в Республике Южная Осетия в связи с принятыми решениями по переносу сроков реализации мероприятий Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия на рассматриваемый период".

В то же время, поскольку пока на утверждена инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2020 год, законопроект предусматривает "уменьшение объемов бюджетных ассигнований в 2020 году по сравнению с параметрами законопроекта на 2019 год на 2 093,6 млн рублей".

В документе также отмечается, что в рамках обеспечения сотрудничества России с Абхазией предусмотрено "уменьшение объемов бюджетных ассигнований по сравнению с параметрами закона № 415 в 2018 году на 663,8 млн рублей и в 2019 году на 379,5 млн рублей в связи с принятым решением по переносу сроков реализации мероприятий Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия с 2018 и 2019 годов на 2017 год".

В 2020 году в проекте бюджета предусмотрено уменьшение ассигнований "на 1 620,5 млн рублей по причине отсутствия утвержденной на 2020 год инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия".