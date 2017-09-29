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ЕС подтвердил вступление в силу с 1 октября новых торговых преференций для Украины

Экономика и бизнес
29 сентября, 15:54 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 29, сентября. /ТАСС

Украинские производители смогут беспошлинно ввозить свою продукцию на европейский рынок

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БРЮССЕЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Евросоюз подтвердил в пятницу вступление в силу с 1 октября дополнительных торговых преференций для Украины. Об этом говорится в распространенном заявлении Еврокомиссии. Этот пакет торговых преференций был официально утвержден Советом ЕС 17 июля. Он должен несколько снизить количество торговых ограничений ЕС в отношении Украины, остающихся в силе, несмотря на то, что между этой страной и Евросоюзом уже действует полноценное соглашение о зоне свободной торговли.

"Это хорошая новость для украинских экспортеров. Ряд важных сельскохозяйственных и промышленных товаров получат лучший доступ на европейский рынок, поскольку смогут экспортироваться без обложения таможенными тарифами", - говорится в совместном заявлении еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрем и замминистра экономического развития и торговли Украины Натальи Микольской. По их мнению, введение этих преференций также является "важным знаком экономической и политической поддержки со стороны ЕС Украины, ее народа и процесса реформ".

Пакет преференций ЕС, в частности, предусматривает введение дополнительных квот, по которым украинские производители смогут беспошлинно ввозить свою продукцию на европейский рынок. В первую очередь это касается сельхозпроизводителей: ЕС выделяет Украине ежегодную квоту на беспошлинный ввоз томатов (3 тыс. тонн), пшеницы (65 тыс. тонн), кукурузы (625 тыс. тонн), ячменя (325 тыс. тонн). При этом за время обсуждения документа квоты ЕС для Украины были пересмотрены в сторону уменьшения с учетом интересов европейских производителей.

4 июля эти меры одобрил Европарламент. Автор проекта, польский евродепутат Ярослав Валенса тогда заявил о желании поддержать реформы, которые проводятся на Украине, укрепить малые и средние предприятия и создать условия для роста товарооборота. Он также выразил надежду, что эти средства укрепят отношения и "окажут эффективную помощь Украине, будут экономически и политически выгодными для украинского народа".

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