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Губернатор: Пензенская область высвободит 4 млрд рублей из-за реструктуризации госдолга

Экономика и бизнес
29 сентября, 16:18 UTC+3 ПЕНЗА 29 сентября./ТАСС, Наталья Наземнова

Реализация программы начнется 1 января 2018 года

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ПЕНЗА, 29 сентября./ТАСС, Наталья Наземнова/. Проведение программы реструктуризации государственного долга Пензенской области позволит высвободить более 4 млрд рублей. Об этом заявил губернатор региона Иван Белозерцев, выступая в пятницу на Совете при полномочном представителе президента в ПФО.

"С 1 января 2018 года начнется реализация программы реструктуризации накопленных бюджетных кредитов, что будет способствовать снижению долговой нагрузки на бюджеты регионов. Так, проведение реструктуризации долга Пензенской области позволит высвободить в последующие два года почти 4 млрд рублей", - заявил Белозерцев.

По данным, озвученным во время заседания Совета, совокупный объем государственного долга на 1 января 2017 года субъектов ПФО превысил 550 млрд рублей. Он увеличился на 74 млрд рублей в последние два года. Комментируя эти данные, полномочный представитель президента в ПФО Михаил Бабич отметил, что увеличение долговой нагрузки в текущем году запланировано в пяти из 14 регионах округа.

"Снижение же долговой нагрузки - в девяти регионах ПФО. Из них в Республике Марий Эл - с 100,9% до 88,0% и Республике Мордовия - с 176% до 105,2% к уровню налоговых и неналоговых доходов", - сообщил участникам заседания Бабич.

Ранее ТАСС сообщал, что объем программы реструктуризации бюджетных кредитов регионам РФ составит 730 млрд рублей. В ней примут участие более 79 субъектов.

Параметры программы будут внесены в проект бюджета на 2018 год. Как отметил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, без этой программы регионам пришлось бы заплатить по бюджетным кредитам в 2018 - 2019 годах 428 млрд рублей, однако в результате реструктуризации они заплатят лишь 10%, а оставшиеся средства останутся в их распоряжении. Дополнительные льготы будут предоставлены регионам, которые обеспечат за первые два года рост собственного налогового потенциала выше уровня инфляции.

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Персоны
Бабич, Михаил Викторович Козак, Дмитрий Николаевич Белозерцев, Иван Александрович
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