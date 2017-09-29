В Воронежской области на 30% увеличены ассигнования на строительство соцобъектов

ВОРОНЕЖ, 29 сентября. /ТАСС/. Парламентарии Воронежской области на 30% до 720 млн рублей увеличили на первом осеннем заседании региональной думы ассигнования на строительство поликлиники, отделений больниц, очистных сооружений и другие нужды. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе областной думы.

"В целом они (ассигнования - прим. ТАСС) теперь превышают 720 млн рублей. Дополнительные средства пойдут на строительство поликлиники на 550 посещений в смену в микрорайоне Шилово города Воронежа, на возведение новых отделений Калачеевской и Семилукской районных больниц, на новые ФАПы и амбулатории в районах, на очистные сооружения Верхнемамонской райбольницы и на финансирование историко-культурного центра "Дворцовый комплекс Ольденбургских", - цитирует пресс-служба председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова.

Как уточнил Нетесов, в рамках корректировки бюджета сумма ассигнований по этой статье увеличена на 187 млн рублей.

На строительство домов-интернатов добавлено 55 млн рублей. Кроме того, получил поддержку проект возведения Центра мужской гимнастики на Ленинском проспекте в Воронеже. Еще 3,5 млн рублей выделяется на увеличение площади катка на главной площади столицы Черноземья.

Более 78,5 млн рублей выделены департаменту социальной защиты для поддержки сельских жителей по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Также ведомство получит 285,8 млн рублей на предоставление субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, почти 43 млн рублей - на оплату ЖКУ для ветеранов труда. Департаменту образования науки и молодежной политики Воронежской области выделят 29 млн рублей на Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.