Мосбиржа запускает сервис для инвесторов по принятию решений

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Московская биржа купила компанию "Даталогия", благодаря которой на торговой площадке будет запущен новый продукт по принятию решений для инвесторов, сообщил управляющий директор по стратегии Мосбиржи Антон Говор на конференции InvestTECH.

"Это новый продукт на основе биржевых данных. Есть определенный массив данных, которые участники не видят - биржа не может раскрывать и продавать их, так это собственность участника торгов. А этот продукт будет агрегировать эту непубличную информацию о flows, то есть о потоках торговых данных", - сообщил он.

"Эти flows значимы, когда по ним можно догадываться, как цена будет вести себя в дальнейшем. Например, когда крупный западный инвестор начинает скупать акции определенных компании, то цена идет вверх - это сигнал для рынка, который по сути показывает будущий тренд. Но мы не можем раскрывать конкретного инвестора, но можем агрегировать эти потоки и продавать их инвесторам для принятия ими решений. Все инвесторы ищут новые источники данных, которые бы обогащали их стратегию", - добавил Говор.

По его словам, тестовая версия продукта будет запущена в октябре, а окончательная версия - в первом квартале 2018 года. В обоих случаях продукт будет платным, ценовая политика обсуждается: "Как таковой суммы сделки нет, это acqui-hiring - мы полностью наняли команду стартапа, восемь человек. Объем планируемых инвестиций в продукт составит $1,5 млн в течение двух лет. Мы ожидаем, что выйдем на операционную прибыль по нему уже в следующем году".

Планируется, что через два года будет около 20 типов агрегаций - по наиболее ликвидным акциям, валюте спот-своп, некоторым фьючерсам - эти данные будут разделены также по типам инвесторов (физлица, инвестфонды).

Компания "Даталогия" была основана в 2016 году Федором Пширков и Михаилом Романовым, оба они перейдут на работу на Московскую биржу.