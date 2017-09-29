Посетители московского зоопарка пожаловались ФАС на завышенные цены на еду и воду

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Московское управление ФАС получило несколько жалоб от посетителей столичного зоопарка в связи с завышенными ценами на продукты питания и воду, которые продаются на его территории. Об этом сообщила в пятницу в рамках публичных обсуждений результатов правоприменительной практики заместитель руководителя управления России Елена Петрусенко.

"У нас несколько жалоб поступило недавно на зоопарк", - сказала она, добавив, что у антимонопольного ведомства пока нет предположений об исходе проверки, поскольку ситуация довольно неоднозначная.

"Сейчас пока совершенно не готова сказать, что из этого получится, потому что, если мы в аэропортах видим, что аэропорт никакого отношения, кроме сдачи в аренду площадей под общепит, не имеет, то я не уверена, что в зоопарке такая же ситуация. Когда получим ответ на наши запросы, уже поподробнее сможем осветить", - сказала она.

Ранее сообщалось, что ФАС зафиксировала коллективное доминирование в сфере общепита в аэропорту Шереметьево. Теперь комиссии ведомства предстоит сравнить ценовую политику компаний в аэропорту и за его пределами в Москве и Московской области, чтобы собрать всю доказательную базу и затем предъявить обвинения. Кроме того, антимонопольное ведомство заявило о намерении проверить цены на товары в вендинговых автоматах на территории московских аэропортов.

История вопроса

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев сообщил, что служба проверит ценообразование в кафе российских аэропортов.

В конце июня по итогам проверки аэропортов Домодедово и Жуковский ведомство сообщило о возбуждении дел в отношении ООО "Бургер Рус" (сеть ресторанов быстрого питания "Бургер Кинг"), ООО "Галерея-Алекс" (сеть кофеин "Шоколадница") и ООО "Мастер Франчайзинг Групп" (сеть кафе "Му-Му") из-за высоких цен в заведениях на территории авиаузлов.

Помимо этого ФАС летом провела переговоры с администрациями аэропортов о снижении арендной платы для собственников кафе и ресторанов и самими хозяевами заведений о снижении цен на услуги и товары. В ведомстве высказывали мнение, что высокая стоимость общественного питания на территории аэровокзалов может быть спровоцирована значительной арендной ставкой на помещения.

Также заместитель руководителя управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Московской области Дмитрий Стрельников отметил, что ведомство подтвердило, что несколько кафе и ресторанов в московском аэропорту Шереметьево занимают доминирующую позицию на рынке общественного питания на территории авиаузла.