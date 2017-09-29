В 2018 году рост поступлений от утильсбора в бюджет РФ составит 53 млрд руб.

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Проект бюджета предусматривает рост поступлений от утилизационного сбора в 2018 г. на 53 млрд руб., на плановые 2019-2020 гг. - на 13,4 млрд руб. и 7,6 млрд руб. соответственно. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту о федеральном бюджете.
"По сравнению с уточненной оценкой поступлений за 2017 год в 2018 году прогнозируется рост на 53 092,7 млн рублей, в 2019 году и 2020 году по сравнению с предыдущим годом на 13 489,5 млн рублей и 7 604,0 млн рублей соответственно", - говорится в документе.