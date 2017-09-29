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Финансирование развития энергетики в РФ до 2020 года может составить 31 млрд руб.

Экономика и бизнес
29 сентября, 16:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Соответствующая сумма заложена в проекте федерального бюджета на 2018-2020 годы

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета в 2018-2020 годах на программу "Энергоэффективность и развитие энергетики" составят почти 31 млрд рублей. Соответствующая сумма заложена в проекте федерального бюджета на 2018-2020 годы, внесенном в пятницу в Госдуму.

В 2018 году из бюджета на реализацию госпрограммы по энергетике планируется выделить 11,348 млрд рублей, в 2019 году - 10,407 млрд рублей, в 2020 году - 9,155 млрд рублей.

Отмечается, что бюджетное финансирование программы в 2018 году было увеличено на 5,7 млрд рублей, в 2019 году - на 4,9 млрд рублей.

Увеличение объема бюджетных ассигнований в 2018-2019 годах обусловлено увеличением финансирования подпрограммы по возмещению территориальным сетевым организациям, работающих в Крыму и Севастополе, из-за выпадающих доходов компаний, образованных в результате установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня.

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